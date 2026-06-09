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Conciertos gratis en la CDMX; así será la fiesta futbolera en la GAM

La emoción mundialista llegará más allá de los estadios con conciertos, transmisiones de partidos y actividades gratuitas para toda la familia

Conciertos gratis en la CDMX; así será la fiesta futbolera en la GAM

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, mientras miles de aficionados sueñan con vivir la emoción en los estadios, en la Ciudad de México se preparan actividades que prometen llevar el ambiente mundialista a otro nivel. 

Música en vivo, transmisiones de partidos, gastronomía y espectáculos para toda la familia formarán parte de una celebración que busca reunir a miles de personas durante la justa deportiva más importante del planeta.

En Ovaciones te decimos cuándo, dónde y qué artistas se presentarán en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.

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G.A.M tendrá conciertos por el Mundial

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció un programa especial de actividades gratuitas para celebrar el Mundial 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

Las actividades se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la explanada de la alcaldía, que se convertirá en un punto de encuentro para aficionados al futbol y familias que quieran disfrutar del ambiente mundialista sin costo.

Además de la transmisión de encuentros, especialmente los partidos de la Selección Mexicana, habrá espectáculos musicales, actividades culturales, dinámicas recreativas y una amplia oferta gastronómica.

Entre los artistas confirmados destacan nombres como Majo Aguilar y Aczino, dos de los talentos que encabezan una cartelera que reunirá diferentes géneros musicales durante los 39 días que durará la Copa del Mundo.

Qué artistas y bandas se presentarán gratis en la GAM

Aunque la alcaldía aún no ha revelado el calendario oficial de presentaciones ni los horarios específicos de cada espectáculo, sí confirmó el elenco que formará parte de esta fiesta mundialista.

Artistas confirmados

Música regional y popular

  • Majo Aguilar

  • Mi Banda El Mexicano

  • Banda Maguey

  • Danny Daniel

  • Ragazzi

Rock, ska y alternativo

  • Nana Pancha

  • Salón Victoria

Rap y música urbana

  • Aczino

  • Big Metra

  • Eme Mala Fe

  • Ghetto Living

  • Yoiker

Sonidero y música para bailar

  • La Changa

  • Uzielito Mix

  • Pablito Mix

  • DJ Esli

Pop 

  • Caló

  • Garibaldi

  • Cox

  • Cacha

  • La Voice Band

Espectáculos especiales

  • Platanito Show

  • Los Hijos de Sánchez

Conductores del evento

  • Archie Balardi

  • Marvin

También lee: Estos son los artistas que se presentarán en la inauguración del Mundial 2026

Las autoridades informaron que los conciertos se distribuirán a lo largo de las semanas que dure el Mundial 2026, por lo que se espera que próximamente se anuncien fechas y horarios oficiales.

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