La emoción mundialista llegará más allá de los estadios con conciertos, transmisiones de partidos y actividades gratuitas para toda la familia
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Conciertos gratis en la CDMX; así será la fiesta futbolera en la GAM
Por: Sonia Barrón
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, mientras miles de aficionados sueñan con vivir la emoción en los estadios, en la Ciudad de México se preparan actividades que prometen llevar el ambiente mundialista a otro nivel.
Música en vivo, transmisiones de partidos, gastronomía y espectáculos para toda la familia formarán parte de una celebración que busca reunir a miles de personas durante la justa deportiva más importante del planeta.
En Ovaciones te decimos cuándo, dónde y qué artistas se presentarán en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.
G.A.M tendrá conciertos por el Mundial
La alcaldía Gustavo A. Madero anunció un programa especial de actividades gratuitas para celebrar el Mundial 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.
Las actividades se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la explanada de la alcaldía, que se convertirá en un punto de encuentro para aficionados al futbol y familias que quieran disfrutar del ambiente mundialista sin costo.
Además de la transmisión de encuentros, especialmente los partidos de la Selección Mexicana, habrá espectáculos musicales, actividades culturales, dinámicas recreativas y una amplia oferta gastronómica.
Entre los artistas confirmados destacan nombres como Majo Aguilar y Aczino, dos de los talentos que encabezan una cartelera que reunirá diferentes géneros musicales durante los 39 días que durará la Copa del Mundo.
Qué artistas y bandas se presentarán gratis en la GAM
Aunque la alcaldía aún no ha revelado el calendario oficial de presentaciones ni los horarios específicos de cada espectáculo, sí confirmó el elenco que formará parte de esta fiesta mundialista.
Artistas confirmados
Música regional y popular
Majo Aguilar
Mi Banda El Mexicano
Banda Maguey
Danny Daniel
Ragazzi
Rock, ska y alternativo
Nana Pancha
Salón Victoria
Rap y música urbana
Aczino
Big Metra
Eme Mala Fe
Ghetto Living
Yoiker
Sonidero y música para bailar
La Changa
Uzielito Mix
Pablito Mix
DJ Esli
Pop
Caló
Garibaldi
Cox
Cacha
La Voice Band
Espectáculos especiales
Platanito Show
Los Hijos de Sánchez
Conductores del evento
Archie Balardi
Marvin
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Las autoridades informaron que los conciertos se distribuirán a lo largo de las semanas que dure el Mundial 2026, por lo que se espera que próximamente se anuncien fechas y horarios oficiales.
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