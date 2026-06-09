Conciertos gratis en la CDMX; así será la fiesta futbolera en la GAM

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y, mientras miles de aficionados sueñan con vivir la emoción en los estadios, en la Ciudad de México se preparan actividades que prometen llevar el ambiente mundialista a otro nivel.

Música en vivo, transmisiones de partidos, gastronomía y espectáculos para toda la familia formarán parte de una celebración que busca reunir a miles de personas durante la justa deportiva más importante del planeta.

En Ovaciones te decimos cuándo, dónde y qué artistas se presentarán en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la CDMX.





G.A.M tendrá conciertos por el Mundial

La alcaldía Gustavo A. Madero anunció un programa especial de actividades gratuitas para celebrar el Mundial 2026, torneo que tendrá a México como una de sus sedes junto con Estados Unidos y Canadá.

Las actividades se desarrollarán del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en la explanada de la alcaldía, que se convertirá en un punto de encuentro para aficionados al futbol y familias que quieran disfrutar del ambiente mundialista sin costo.

Además de la transmisión de encuentros, especialmente los partidos de la Selección Mexicana, habrá espectáculos musicales, actividades culturales, dinámicas recreativas y una amplia oferta gastronómica.

Entre los artistas confirmados destacan nombres como Majo Aguilar y Aczino, dos de los talentos que encabezan una cartelera que reunirá diferentes géneros musicales durante los 39 días que durará la Copa del Mundo.

? La GAM se convierte en la casa del Mundial. ?

Nuestro alcalde @yancolozano presenta ESTADIO GAM 2026, donde del 11 de junio al 19 de julio las familias disfrutarán 39 días de fiesta mundialista, transmisiones, actividades y grandes artistas. #EstadioGAM2026 pic.twitter.com/CWkTwyE16z — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) June 8, 2026

Qué artistas y bandas se presentarán gratis en la GAM

Aunque la alcaldía aún no ha revelado el calendario oficial de presentaciones ni los horarios específicos de cada espectáculo, sí confirmó el elenco que formará parte de esta fiesta mundialista.

Artistas confirmados

Música regional y popular

Majo Aguilar

Mi Banda El Mexicano

Banda Maguey

Danny Daniel

Ragazzi

Rock, ska y alternativo

Nana Pancha

Salón Victoria

Rap y música urbana

Aczino

Big Metra

Eme Mala Fe

Ghetto Living

Yoiker

Sonidero y música para bailar

La Changa

Uzielito Mix

Pablito Mix

DJ Esli

Pop

Caló

Garibaldi

Cox

Cacha

La Voice Band

Espectáculos especiales

Platanito Show

Los Hijos de Sánchez

Conductores del evento

Archie Balardi

Marvin

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Las autoridades informaron que los conciertos se distribuirán a lo largo de las semanas que dure el Mundial 2026, por lo que se espera que próximamente se anuncien fechas y horarios oficiales.

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