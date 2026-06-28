"El Chavo Félix" se declara culpable en EU

El pasado viernes 26 de junio, Carlos, "El Chavo Félix", se declaró culpable en un tribunal de Estados Unidos, desde su detención en 2025. Cabe señalar, que esta declaración fue parte de un proceso judicial que el yerno del Ismael "El Mayo" Zambada enfrenta en un tribunal federal de San Diego.

Dicha declaración no implica que quedará en libertad, pero sí que se reducirá su sentencia, en lugar de ser declarado culpable en un juicio más extenso. Sin embargo, aún se desconocen los términos en los que se declaró culpable. Sin embargo, su sentencia podría ser dictada hasta el siguiente año.

Los delitos que se le imputan son especialmente: narcotráfico y lavado de dinero. Existió un acuerdo de culpabilidad, donde se incluía admitir que era uno de los principales operadores de los laboratorios clandestinos y especialmente fabricación de metanfetaminas para el Cártel de Sinaloa para dicho estado y para Durango.

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Los delitos que se le imputan son especialmente: narcotráfico y lavado de dinero. Foto: Cuartoscuro

La jueza principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Cynthia Bashant, programó su siguiente audiencia hasta marzo de 2027.

¿Quién es El Chavo Félix?

Juan Carlos Félix Gastelum, "El Chavo Félix" es yerno del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada. Está casado con Teresita Zambada, hija de "El Mayo.

Al igual que su suegro, se dedicó al narcotráfico y fue detenido el sábado 18 de enero de 2025 en Culiacán, Sinaloa. Se presume era parte de la facción "Los Mayos".

Su detención re realizó al interior de un inmueble durante un operativo encabezado por la Guardia Nacional, Sedena, FGR, Semar y SSC. Se le investigaba por: