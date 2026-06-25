Prórroga para registro de celulares presenta nueva dinámica

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció una prórroga para registro de líneas telefónicas con Clave Única de Registro de Población (CURP). El esfuerzo responde a la baja respuesta por parte de la población, quienes aún no han realizado su registro.

En México existen más de 144 millones de líneas activas. Sin embargo sólo 63 millones han sido vinculadas. Esto representa un 56% faltante. Por esta razón, la CRT ha ampliado el plazo para que los usuarios completen el registro de su línea celular.

Aunque la fecha límite era el 30 de junio, ahora el último día para la vinculación y registro de la línea celular con nuestro CURP será hasta el 31 de diciembre y será con base en un calendario escalonado, conforme al último dígito del número telefónico.

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Nuevas fechas para registro de tu celular

De acuerdo con la terminación de tu número, ahora tendrás un nuevo plazo para registrar tu celular con tu Clave de Registro Único de la Población (CURP), según la terminación de tu número telefónico. Esto quiere decir que la fecha límite dependerá del último dígito del número telefónico.



Aunque la fecha límite era el 30 de junio, ahora el último día será el 31 de diciembre. Foto: Especial

Terminación 0

La fecha límite para registrar y vincular tu teléfono con tu CURP será el 15 de agosto.

La fecha límite para registrar y vincular tu teléfono con tu CURP será el Terminación 1

Su fecha límite será el 31 de agosto.

Su fecha límite será el Terminación 2

15 de septiembre

15 de septiembre Terminación 3

30 de septiembre

30 de septiembre Terminación 4

15 de octubre

15 de octubre Terminación 5

31 de octubre

31 de octubre Terminación 6

15 de noviembre

15 de noviembre Terminación 7

30 de noviembre

30 de noviembre Terminación 8

5 de diciembre

5 de diciembre Terminación 9

31 de diciembre

¿Qué pasa si no registras y vinculas tu celular con tu CURP?

De no registrar tu línea celular activa con tu CURP en tu compañía de telefonía celular, podrías experimentar la desactivación del servicio. La iniciativa es parte de una estrategia de prevención de fraudes y extorsiones telefónicas.