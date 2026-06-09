Especialistas alertan por "salto de registro telefónico" en 500 pesos; un nuevo esquema de fraude

La cuenta regresiva para que millones de usuarios registren su línea telefónica con la CURP en México ha encendido una nueva alerta entre especialistas en ciberseguridad.

Mientras las autoridades impulsan esta medida como una herramienta para combatir delitos como la extorsión y el fraude, expertos advierten que ya comenzaron a surgir mecanismos para evadir el sistema, lo que podría abrir la puerta a nuevas formas de engaño y suplantación de identidad.

A pocos días de que concluya el plazo oficial para el registro, las advertencias sobre posibles vulnerabilidades del esquema han generado preocupación entre usuarios y analistas del sector.

En Ovaciones te damos todos los detalles de este nuevo modo de fraude para quienes aún no hayan registrado su línea telefónica con su CURP.





Registro telefónico con CURP abre nuevo esquema de fraude

De acuerdo con la información difundida por el periodista especializado en ciberataques, Ignacio Gómez Villaseñor, ya existen personas y establecimientos que ofrecen líneas telefónicas previamente registradas a nombre de terceros, permitiendo que usuarios eviten el trámite oficial por una cantidad relativamente baja.

A través de sus redes sociales, el especialista señaló que en México ya se observan situaciones similares a las registradas en otros países que implementaron sistemas de identificación obligatoria para líneas móviles.

"Saltan el registro telefónico por 300 pesos", compartió Gómez Villaseñor al denunciar que actualmente existen proveedores que comercializan tarjetas SIM de compañías como Bait y Movistar ya vinculadas a datos de terceros.

Según explicó, estos números pueden adquirirse por precios que oscilan entre 300 y 500 pesos, incluso mediante negocios dedicados a la reparación de teléfonos celulares.

El periodista advirtió que, pese al próximo apagón de líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad, grupos dedicados a la extorsión podrían continuar operando utilizando números registrados a nombre de otras personas.

"Los extorsionadores podrán seguir operando con líneas registradas a nombre de terceros", alertó.

Asimismo, cuestionó la efectividad de la medida al recordar que especialistas en seguridad, empresas de telefonía y expertos del sector habían advertido previamente sobre posibles consecuencias no deseadas, incluyendo la creación de mercados informales para la venta de líneas registradas.

"Faltan apenas unos días para el apagón masivo de líneas no vinculadas y, aun así, los extorsionadores podrán seguir operando con líneas registradas a nombre de terceros.

¿Por qué insistir en una medida que —como hemos advertido una y otra vez— no va a funcionar, Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?", expuso Villaseñor.

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| SALTAN EL REGISTRO TELEFÓNICO POR 300 PESOS



Como ha ocurrido en otros países donde se implementó una medida similar, en México el registro obligatorio de líneas telefónicas ya está generando nuevos delitos y esquemas de fraude.



Actualmente existen proveedores que ofrecen,... pic.twitter.com/EFi0Gy6LRM — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) June 6, 2026

Qué es el registro de líneas telefónicas

El Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles es un mecanismo impulsado por las autoridades mexicanas que busca asociar cada número celular activo con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular.

De acuerdo con el Gobierno y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el objetivo principal es eliminar el anonimato en el uso de líneas móviles y fortalecer las herramientas para combatir delitos que suelen cometerse mediante llamadas telefónicas, como extorsiones, fraudes y secuestros virtuales.

El proceso de registro es realizado directamente por las compañías telefónicas y generalmente requiere que el usuario presente una identificación oficial vigente para validar su identidad.

Las cifras más recientes de la CRT indican que hasta finales de mayo se habían registrado aproximadamente 52.3 millones de líneas móviles, lo que representa poco más del 36 por ciento del total de números activos en el país.

Actualmente, la fecha límite oficial para completar el trámite es el 30 de junio. Conforme a los lineamientos vigentes, las líneas que no hayan sido registradas podrían enfrentar restricciones para recibir llamadas, conservando únicamente acceso a servicios de emergencia como el 911.

Sin embargo, el bajo nivel de participación ha generado especulaciones sobre una posible ampliación del plazo, aunque hasta ahora las autoridades sostienen que no existe una prórroga aprobada oficialmente.

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