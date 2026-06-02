¿Cuándo es el último día para registrar tu línea telefónica? Esto es lo que debes saber

La cuenta regresiva para millones de usuarios de telefonía móvil en México ha encendido alarmas y dudas en todo el país.

Mientras las autoridades insisten en que los ciudadanos deben vincular su línea telefónica con la CURP antes de una fecha determinada, especialistas, empresas y usuarios cuestionan la efectividad de la medida y advierten posibles riesgos relacionados con la privacidad y la protección de datos personales.

Además, el lento avance del proceso ha abierto la puerta a una posible prórroga que podría modificar el calendario previsto inicialmente.

En Ovaciones te decimos cuándo será el último día para registrar tu línea telefónica y las consecuencias de no hacerlo, así como la opinión de especialistas sobre el tratamiento de la información.

También lee: Hackean Programas del Bienestar: ¡Se filtraron datos bancarios!





Registro de telefonía móvil en México

El Registro Nacional de Líneas Telefónicas Móviles busca vincular cada número celular activo con la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su titular.

De acuerdo con las autoridades, la finalidad es fortalecer los mecanismos de identificación de usuarios y contribuir al combate de delitos como extorsiones telefónicas y fraudes. Sin embargo, el programa ha enfrentado una baja participación desde su puesta en marcha.

Datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indican que al cierre de mayo se habían registrado 52.3 millones de líneas móviles, equivalente a apenas el 36.2% del total de líneas activas en el país.

Las cifras reflejan el enorme desafío para las autoridades, pues millones de usuarios aún no han realizado el trámite, lo que ha generado especulaciones sobre una posible ampliación del plazo.

¿Cuándo es el último día para registrar la línea telefónica?

Actualmente, la fecha límite oficial para registrar una línea telefónica móvil es el 30 de junio.

De acuerdo con Lourdes Santaolalla, directora general de Supervisión de Cumplimiento de la CRT, esa sigue siendo la fecha establecida en los lineamientos vigentes.

"El 30 de junio es la fecha límite. A partir de esa fecha, las líneas que no estén registradas serán dadas de baja por la compañía para recibir llamadas; sólo podrán hacer llamadas al 911 y servicios de emergencia", declaró la funcionaria para El Sol de México.

No obstante, una fuente cercana al regulador aseguró al mismo medio que el Gobierno federal ya contempla una posible extensión debido al bajo nivel de cumplimiento y a las complicaciones que implicaría desconectar a millones de usuarios simultáneamente.

Por ahora, la CRT sostiene que no existe una prórroga oficial aprobada.

¿Qué pasará después del 30 de junio al no registrar tu línea celular?



No solo te quedarás sin línea, también perderás acceso a diferentes herramientas y plataformas.



¡Regístrate! https://t.co/fnNNwiYmWk#crt #yosíregistro #telecomunicaciones pic.twitter.com/BqFCBpmz2q — CRTGobMX (@CRTGobMX) May 25, 2026

¿Qué pasa si no registro la línea telefónica con mi CURP?

Según los lineamientos vigentes, las líneas que no sean registradas antes de la fecha límite podrían ser suspendidas para recibir llamadas y utilizar servicios convencionales de comunicación.

La CRT ha señalado que los usuarios afectados podrán recuperar el servicio una vez que completen el proceso de vinculación de datos.

Especialistas del sector también han advertido que una suspensión masiva podría generar afectaciones económicas y operativas importantes, debido a que millones de personas utilizan su número celular para acceder a servicios bancarios, aplicaciones de transporte, plataformas de entrega de alimentos y mecanismos de autenticación digital.

¿Es confiable hacer el registro telefónico con el CURP?

La principal preocupación entre los usuarios no está relacionada con el trámite en sí, sino con la protección de la información personal entregada durante el proceso.

Un estudio de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) reveló que siete de cada diez personas que no han realizado el registro señalan la desconfianza como la principal razón para no hacerlo.

Los temores se centran en posibles filtraciones de datos, accesos indebidos a información personal y el uso indebido de bases de datos por parte de terceros.

¿Cuánto miedo tendrá el gobierno de que la misma población se les ha rebelado que de plano tienen que acudir a este tipo de amenazas? https://t.co/zCITFhq1Cx — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 25, 2026

Especialistas en ciberseguridad en contra del registro telefónico

Uno de los críticos más visibles de esta medida ha sido el especialista en ciberseguridad Ignacio Gómez Villaseñor, quien ha cuestionado públicamente la efectividad del padrón telefónico para combatir delitos.

A través de redes sociales, Gómez Villaseñor aseguró que el registro "puede generar una falsa sensación de seguridad", al considerar que los delincuentes cuentan actualmente con herramientas tecnológicas que les permiten ocultar o incluso falsificar números telefónicos.

El registro telefónico solo llevará a la delincuencia a utilizar otras herramientas para realizar llamadas de extorsión sin exponer su identidad: ¡ES UN PELIGRO!



No es un capricho mío estar en contra de esta medida; simplemente resulta INSERVIBLE y puede generar una falsa... https://t.co/2wrEszFNVH — Ignacio Gómez Villaseñor (@ivillasenor) May 21, 2026

El experto explicó que servicios de telefonía por internet (VoIP) y técnicas como el Caller ID Spoofing pueden ser utilizadas para realizar llamadas de extorsión aparentando provenir de cualquier número, lo que reduciría el impacto real de la medida en el combate al crimen.

Además, advirtió sobre el riesgo de filtraciones de datos personales. Gómez Villaseñor sostuvo que existe una "muy probable" exposición de información sensible de los usuarios en caso de vulneraciones a las bases de datos que almacenen los registros.

El periodista también recordó que previamente denunció presuntas vulnerabilidades relacionadas con plataformas de registro telefónico y consideró que las autoridades deberían revisar el esquema antes de consolidarlo a nivel nacional.

Mientras tanto, el debate continúa entre quienes consideran que el registro puede aportar herramientas para la identificación de usuarios y quienes alertan sobre sus limitaciones técnicas y los riesgos para la privacidad de millones de mexicanos.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas la plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.