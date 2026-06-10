Mundial 2026: Sheinbaum garantiza seguridad para la inauguración

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México se mantiene bajo control y sin riesgos para los aficionados, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum ante las movilizaciones anunciadas por organizaciones magisteriales y sociales.

Sobre posibles afectaciones para quienes asistirán al partido inaugural, la mandataria respondió de forma categórica: "Ninguna. Está todo bajo control".

El gobierno federal y la administración capitalina desplegaron un operativo especial para garantizar el acceso al Estadio Azteca, considerado uno de los puntos más importantes del arranque del torneo.

Piden salir con anticipación

Sheinbaum reconoció que existe una recomendación para que los asistentes salgan más temprano de lo habitual y tomen previsiones en sus traslados.

INAUGURACIÓN.

El gobierno federal y la administración capitalina desplegaron un operativo especial. Foto: Cuartoscuro

La medida busca evitar congestionamientos y facilitar la movilidad en una jornada que concentrará a miles de aficionados nacionales y extranjeros en distintos puntos de la capital.

La presidenta insistió en que quienes cuentan con boleto podrán llegar al estadio sin contratiempos y descartó escenarios de interrupción por protestas o bloqueos.

Zócalo, en evaluación

La mandataria informó que el gobierno aún analiza si existen condiciones para abrir el Zócalo de la Ciudad de México como sede masiva para seguir la inauguración del Mundial.

La decisión dependerá de la evolución de las movilizaciones previstas en el Centro Histórico. Sin embargo, aclaró que la capital cuenta con un plan alternativo ya preparado.

En caso de que la Plaza de la Constitución no pueda utilizarse, los aficionados tendrán acceso a 18 sedes distribuidas en distintas alcaldías donde podrán ver gratuitamente la ceremonia inaugural y el partido.

Seguridad para visitantes

Sheinbaum también rechazó las advertencias sobre posibles riesgos para turistas que llegarán al país durante la Copa del Mundo.

La presidenta destacó que México recibe cada año millones de visitantes internacionales y aseguró que la infraestructura turística y de transporte está lista para atender la demanda generada por el torneo.

Como parte de los preparativos, destacó la conclusión de la primera fase de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que incluyó mejoras en áreas migratorias y espacios de atención a viajeros.

A menos de un día del arranque del torneo, el mensaje del gobierno es que la inauguración avanzará conforme a lo previsto y que la prioridad será garantizar la movilidad, la seguridad y la experiencia de los aficionados que acompañarán a la Selección Mexicana en su debut mundialista.