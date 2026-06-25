Sheinbaum abre la Mañanera con felicitación al Tri

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 con paso perfecto marcó el arranque de la Mañanera del Pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió su conferencia con una felicitación a la Selección Mexicana, que la noche anterior derrotó 3-0 a República Checa para cerrar como líder del Grupo A.

"¿Qué tal el partido? Padrísimo, muy emocionante, muchas, muchas felicidades a la Selección", expresó la mandataria antes de iniciar los temas del día.

Después de ese mensaje, en el Salón Tesorería se proyectó un video con imágenes de los festejos registrados en distintas entidades del país. Las escenas mostraron plazas, calles y zonas de aficionados donde miles de personas celebraron los tres goles del representativo nacional.

¡Premió a ganador de quiniela!

La presidenta también cumplió la apuesta que había hecho con los reporteros antes del encuentro entre México y República Checa. En el Salón Tesorería entregó un balón al ganador de la quiniela organizada en Palacio Nacional, después de que acertó el resultado del partido.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

La noche del miércoles, Sheinbaum siguió el encuentro desde el Estadio Ciudad de México junto con su esposo, Jesús María Tarriba. Al concluir el partido publicó un mensaje en redes sociales para reconocer la actuación del equipo dirigido por Javier Aguirre.

Impacto del Mundial 2026 en la imagen de México

"¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!", escribió la presidenta.

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La reacción de la mandataria dio continuidad a la narrativa que había planteado horas antes sobre el impacto del Mundial para la imagen internacional de México. Durante su conferencia previa sostuvo que el torneo ha permitido mostrar un país hospitalario, alegre y capaz de recibir a visitantes de todo el mundo.

La victoria sobre República Checa reforzó ese ambiente. Las celebraciones multitudinarias dominaron la conversación pública y volvieron a colocar al futbol como el principal escaparate internacional del país, mientras ciudades sede, zonas de aficionados y plazas públicas registraron una amplia participación de seguidores del Tricolor.

Con nueve puntos, México concluyó invicto la fase de grupos y avanzó a los octavos de final como primer lugar del Grupo A, resultado que mantiene al equipo de Javier Aguirre entre los aspirantes a disputar las rondas decisivas del Mundial.