Incautación de armas en Arizona refuerza reclamo de México a EU

El decomiso de 43 mil cartuchos de munición en Arizona permitió a la presidenta Claudia Sheinbaum insistir en una de las principales exigencias de México hacia Estados Unidos: frenar el flujo de armas que alimenta la violencia del lado mexicano de la frontera.

Durante la conferencia matutina, la presidenta calificó como positiva la incautación reportada por autoridades estadounidenses y sostuvo que ese tipo de operativos demuestra que Washington también tiene responsabilidades pendientes en la estrategia bilateral de seguridad.

"Nosotros hemos insistido muchísimo en que así como nosotros ayudamos a que no llegue droga a Estados Unidos, ellos tienen que trabajar para que no pasen armas a México", afirmó.

La mandataria señaló que la circulación ilegal de armamento desde territorio estadounidense fortalece a organizaciones criminales que operan en México, por lo que pidió ampliar las acciones de vigilancia, decomiso y persecución de las redes que participan en ese tráfico.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento... pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

México presiona por una estrategia compartida

Sheinbaum sostuvo que la cooperación en seguridad no puede limitarse al combate contra las drogas y debe incluir medidas contra las estructuras criminales que operan dentro de Estados Unidos.

Según explicó, el volumen de drogas que se distribuye en ciudades estadounidenses evidencia la existencia de organizaciones dedicadas al trasiego, comercialización y lavado de dinero en ese país.

"Ellos tienen que hacer su trabajo en detener armas que vienen a México, pero también hacer detenciones de las organizaciones delictivas que distribuyen la droga en Estados Unidos y de lavado de dinero en Estados Unidos", dijo.

La presidenta aseguró que este planteamiento forma parte de las conversaciones permanentes que mantienen ambos gobiernos en materia de seguridad.

Golpe al narco en Sinaloa

En la misma conferencia, Sheinbaum destacó la incautación de 24 mil litros de metanfetamina líquida en Los Mochis, Sinaloa, una de las operaciones más relevantes reportadas recientemente por el Gabinete de Seguridad.

La mandataria consideró que el aseguramiento representa un golpe importante para las organizaciones criminales y forma parte de la estrategia federal para debilitar sus capacidades operativas y financieras.

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El mensaje llega en un momento en que México y Estados Unidos mantienen negociaciones paralelas sobre seguridad, migración y comercio, en medio de la presión del gobierno de Donald Trump para endurecer el combate al narcotráfico.

Mientras Washington exige resultados contra los grupos criminales, el gobierno mexicano busca que la discusión incluya el tráfico de armas, un reclamo que ha acompañado la relación bilateral durante años y que volvió a cobrar fuerza tras el decomiso registrado en Arizona.