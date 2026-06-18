Felipe VI visitará Palacio Nacional tras gesto sobre pueblos originarios

La visita del rey Felipe VI a México abrirá un nuevo capítulo en una relación bilateral marcada en los últimos años por el debate sobre la Conquista, la memoria histórica y el reconocimiento de los pueblos originarios.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá al jefe del Estado español el próximo 25 de junio en Palacio Nacional, antes de que viaje a Jalisco para asistir al partido de la selección española durante el Mundial de 2026.

La reunión tendrá un fuerte componente simbólico. La mandataria adelantó que uno de los ejes de la conversación será la relevancia histórica y cultural de los pueblos originarios, así como su papel en la construcción de México antes y después de la llegada de los españoles.

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El encuentro ocurre después de años de tensión diplomática derivada de la carta enviada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno español y al Vaticano para solicitar una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista.

Avances en la relación diplomática entre México y España

Sheinbaum recordó que la respuesta inicial de España provocó un distanciamiento político. Primero porque el contenido de la carta se hizo público pese a haber sido enviado de manera privada y después por las críticas que surgieron desde sectores políticos y mediáticos españoles contra López Obrador.



La presidenta consideró que el rey Felipe VI dio un paso relevante en meses recientes. Foto: EFE

Sin embargo, la presidenta consideró que Felipe VI dio un paso relevante en meses recientes. Destacó que autoridades españolas, entre ellas responsables de Cultura y Relaciones Exteriores, reconocieron la importancia de los pueblos originarios y los abusos registrados durante la etapa de la Conquista.

También mencionó la participación del monarca en una exposición dedicada a mujeres indígenas, donde emitió declaraciones que, a juicio del gobierno mexicano, representan un avance respecto a la posición que España mantuvo durante años.

"Si bien no es el perdón que se solicitó en su momento, sí es un avance", sostuvo la mandataria.

Sheinbaum aclaró que México mantiene su postura sobre la necesidad de reconocer la profundidad histórica y cultural de las civilizaciones originarias. Explicó que el objetivo es que la historia nacional no sea interpretada únicamente a partir del periodo colonial, sino desde la riqueza de las culturas que existían antes de la llegada de los conquistadores.

Gesto de reconocimiento

La presidenta afirmó que la decisión de recibir a Felipe VI responde precisamente a ese gesto de reconocimiento. Señaló que el rey pudo trasladarse directamente a Jalisco para cumplir con su agenda mundialista, pero optó por incluir una escala en la Ciudad de México para sostener el encuentro institucional.

No está prevista una conferencia conjunta ni actividades públicas amplias debido al breve tiempo que permanecerá el monarca en la capital. Aun así, la reunión representa el acercamiento político más relevante entre ambos gobiernos desde que comenzó la disputa diplomática por la exigencia de una disculpa histórica.