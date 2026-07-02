Rechaza Sheinbaum alerta de Reino Unido: "Es seguro viajar a México"

La alerta de viaje emitida por el Gobierno de Reino Unido no modifica las condiciones de seguridad para los visitantes del Mundial 2026, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum al responder a la recomendación difundida antes del partido de octavos de final entre México e Inglaterra.

"Es seguro viajar a México, no tiene ningún problema. Lo hemos visto a lo largo de toda la Copa Mundial", declaró durante la Mañanera del Pueblo.

La respuesta de la mandataria llega después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico actualizó sus recomendaciones para quienes viajen a México con motivo del torneo, al advertir que existen regiones con riesgos asociados a la actividad del crimen organizado, enfrentamientos armados, secuestros y otros delitos violentos.

Medidas del Gobierno de la Ciudad de México para el Mundial

La dependencia británica también señaló que, durante el Mundial, aumentaron los reportes por robo de teléfonos celulares y casos de adulteración de bebidas en zonas concurridas por turistas.

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Ante la concentración prevista de aficionados en Paseo de la Reforma para seguir el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, Sheinbaum informó que el Gobierno de la Ciudad de México instalará más pantallas con el propósito de distribuir mejor a los asistentes y reducir las aglomeraciones.

Más vigilancia

La presidenta agregó que mantiene coordinación con las autoridades capitalinas para reforzar la vigilancia durante la jornada y atender cualquier incidente que pudiera presentarse.

También pidió a los aficionados actuar con responsabilidad y moderar el consumo de alcohol durante las celebraciones, con el fin de evitar incidentes en los espacios públicos.

En el @GobCDMX nuestra prioridad absoluta es garantizar que cada persona que salga a celebrar regrese sana y salva a casa.



Por eso, de cara a la jornada de este domingo, hemos reforzado por completo los protocolos de seguridad, salud y protección civil en cada espacio público... pic.twitter.com/G3B9lhv0D2 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 2, 2026

El partido entre México e Inglaterra es uno de los encuentros con mayor expectativa de los octavos de final y se espera una asistencia masiva en las zonas habilitadas para seguir la transmisión en la capital.

La respuesta del gobierno federal busca contener el efecto de la advertencia británica y mantener el mensaje de que el Mundial transcurre con condiciones adecuadas para los visitantes.