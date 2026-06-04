UNAM bloquea más de mil exámenes de admisión. Esto ocurrió durante el proceso 2026

Miles de jóvenes compiten cada año por un lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una de las instituciones educativas más prestigiosas y demandadas del país.

Sin embargo, en pleno proceso de admisión 2026, una decisión de la máxima casa de estudios encendió las alertas entre los aspirantes y generó una ola de preocupación entre la comunidad estudiantil.

Más de mil participantes fueron impedidos de continuar con su evaluación en línea, un hecho que ha puesto bajo la lupa los nuevos mecanismos de supervisión implementados por la universidad.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de la UNAM ante la cancelación de varias pruebas de aspirantes.

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Foto: cuartoscuro



UNAM bloquea exámenes de admisión

La UNAM confirmó que bloqueó mil 117 exámenes de admisión a licenciatura durante las primeras jornadas del proceso de selección 2026, el cual se realiza por primera vez bajo una modalidad completamente en línea.

La medida se aplicó después de que los sistemas de monitoreo detectaron diversas alertas durante la presentación de la prueba.

De acuerdo con la Dirección General de Administración Escolar, la decisión se tomó tras analizar evidencias y comportamientos identificados durante la evaluación.

Hasta el momento, 107 mil 349 aspirantes han presentado el examen en las jornadas realizadas los días 23, 24, 30 y 31 de mayo. Esta cifra representa cerca del 88% de los participantes programados para esas fechas.

La institución destacó que la plataforma operó de manera estable y que los casos bloqueados representan apenas el 1.3% del total de sustentantes registrados hasta ahora.

¿Por qué la UNAM bloqueó exámenes?

La universidad explicó que los bloqueos ocurrieron después de que sus sistemas de vigilancia detectaran conductas consideradas contrarias a la normatividad del proceso de admisión.

Para supervisar el examen en línea, la UNAM utiliza herramientas tecnológicas avanzadas, incluyendo sistemas de inteligencia artificial capaces de identificar patrones de comportamiento anómalos durante la evaluación.

Cuando estas herramientas detectan movimientos o acciones irregulares, generan alertas que son revisadas tanto en tiempo real como posteriormente por personal especializado. Tras el análisis de las evidencias recopiladas, la institución puede determinar la suspensión o bloqueo del examen.

La universidad precisó que actualmente los casos detectados continúan bajo investigación para determinar el alcance de las irregularidades encontradas.

#BoletínUNAM La UNAM realizó la segunda jornada de aplicación en línea de su examen de admisión para el ingreso a licenciatura 2026 > https://t.co/aWxRwQis26 pic.twitter.com/pW6r16FJEm — UNAM (@UNAM_MX) June 4, 2026

¿Qué pasará con los aspirantes que fueron bloqueados?

La UNAM informó que los exámenes suspendidos forman parte de procesos de revisión que permitirán determinar si existieron violaciones a las reglas establecidas en la convocatoria.

Mientras concluyen las investigaciones, los aspirantes involucrados permanecen sujetos a la evaluación de las evidencias recopiladas durante la aplicación del examen.

La institución no ha detallado si todos los casos tendrán la misma resolución, ya que cada situación será analizada de manera individual.

Además, la universidad recordó que las normas del concurso de selección establecen sanciones para quienes incumplan las disposiciones del proceso de admisión.

UNAM lanza advertencia para quienes aún presentarán el examen

Ante los incidentes detectados, la máxima casa de estudios lanzó un llamado urgente a los aspirantes que participarán en las próximas jornadas de evaluación.

La institución pidió evitar contratar personas, gestores o empresas que prometen ayudar a aprobar el examen de admisión mediante métodos externos o servicios fraudulentos.

Además de poner en riesgo la validez de la evaluación, estas prácticas pueden derivar en la cancelación del examen e incluso en posibles consecuencias legales.

La última etapa del proceso de admisión 2026 se realizará los días 6 y 7 de junio, cuando miles de jóvenes buscarán obtener uno de los lugares disponibles en la universidad.

Mientras tanto, la UNAM mantendrá activos sus mecanismos de supervisión para garantizar que el concurso se desarrolle bajo principios de equidad, transparencia y honestidad académica.