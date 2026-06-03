AMLO reaparece y mueve el tablero político: así han sido sus regresos

Tras prometer que se retiraría completamente de la vida pública al concluir su sexenio, cada aparición de Andrés Manuel López Obrador ha generado una intensa conversación política en México.

Entre mensajes difundidos en redes sociales, fotografías familiares con impacto político y pronunciamientos sobre temas internacionales, el exmandatario ha demostrado que su figura sigue ocupando un lugar central en el debate nacional.

Aunque ha insistido en que vive alejado de la política cotidiana desde su rancho en Tabasco, sus intervenciones han sido observadas con atención tanto por sus simpatizantes como por sus críticos, alimentando la expectativa sobre el papel que seguirá desempeñando en la vida pública del país.

En Ovaciones te contamos de las veces que AMLO ha dejado a un lado su retiro para intervenir en temas políticos.

AMLO reaparece

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a romper su silencio con la publicación de una carta titulada "Por el bien de todos, que regrese el otro Trump", difundida a través de sus redes sociales.

En el documento, el fundador de Morena expresó por la tarde del miércoles, 3 de junio de 2026, su respaldo "sin condiciones" a la presidenta Claudia Sheinbaum, al tiempo que lanzó una fuerte crítica a lo que considera un cambio en la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Obrador recordó diversos episodios de cooperación que sostuvo con Trump durante su primer mandato, especialmente en temas migratorios, comerciales y de seguridad.

Según explicó, el mandatario republicano mostró entonces una actitud de respeto hacia la soberanía mexicana y disposición para el diálogo.

Por el bien de todos, que regrese el otro Trump.https://t.co/BHQVEInscT pic.twitter.com/U2T2se3X7G — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 4, 2026

Sin embargo, señaló que actualmente percibe una transformación en la política estadounidense y atribuyó ese cambio a la influencia de asesores y funcionarios que, según su visión, buscan impulsar estrategias intervencionistas contra México.

Además, acusó que algunos sectores del gobierno estadounidense pretenden utilizar temas como la migración y el combate al narcotráfico para debilitar políticamente a Morena y fortalecer a grupos opositores en el país.

AMLO y su hijo Andy

La penúltima aparición pública del ex mandatario ocurrió a través de una fotografía difundida por su hijo, Andrés López Beltrán.

La imagen fue compartida en redes sociales luego de que el hijo del ex presidente anunciara su intención de buscar una candidatura a diputado federal por el VI Distrito Electoral de Tabasco en las elecciones de 2027.

Junto a la fotografía, López Beltrán publicó un mensaje en el que destacó el legado político y social de sus padres, en una publicación que rápidamente se viralizó debido a que mostró a López Obrador en una de sus escasas apariciones desde que abandonó Palacio Nacional.

AMLO REAPARECE EN PALENQUE



Después de meses fuera de la vida pública, Andrés Manuel López Obrador volvió a aparecer en una fotografía difundida por su hijo, Andrés Manuel López Beltrán. La imagen surge días después de que Andy anunciara sus aspiraciones para buscar una... pic.twitter.com/VYdeSk2MZd — Ovaciones (@ovaciones) June 3, 2026

Las veces que AMLO ha dejado el retiro

Elecciones: 1 de junio de 2025

La primera gran reaparición de López Obrador ocurrió durante la histórica elección judicial celebrada el 1 de junio de 2025.

El ex presidente acudió a votar y defendió la reforma al Poder Judicial impulsada durante su administración.

En aquella jornada destacó que, por primera vez, los ciudadanos podían elegir directamente a jueces, magistrados y ministros.

Además, aprovechó para expresar públicamente su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Foto: Cuartoscuro



Presentación del libro de AMLO: 30 de noviembre de 2025

Meses después, López Obrador apareció en un video de casi 50 minutos para anunciar la publicación de su libro "Grandeza".

Durante la grabación aseguró que su retiro era auténtico y que se encontraba dedicado a la escritura.

También hizo un llamado a la unidad dentro de Morena y reiteró que el liderazgo político del país correspondía a la presidenta Sheinbaum.

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AMLO reacciona a captura de Nicolás Maduro: 3 de enero de 2026

La tercera intervención ocurrió tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en territorio venezolano.

AMLO condenó la acción y la calificó como una violación a la soberanía de Venezuela. En su mensaje pidió respeto al derecho internacional y llamó a evitar decisiones que pudieran incrementar las tensiones en la región.

Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía... — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 3, 2026

AMLO apoya a Cuba: 14 de marzo de 2026

Poco después volvió a aparecer para manifestar su solidaridad con Cuba.

Ante las presiones económicas que enfrentaba la isla, López Obrador promovió una campaña de apoyo humanitario destinada a recaudar recursos para alimentos, medicinas y combustibles.

Su mensaje fue agradecido públicamente por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, lo que generó reacciones tanto en México como en el ámbito internacional.