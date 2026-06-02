Congreso da luz verde a reformas que redefinen la justicia y las elecciones en México

Las reformas constitucionales continúan redefiniendo el panorama político y judicial de México.

En medio de un intenso debate nacional sobre la independencia de las instituciones, los procesos electorales y el futuro del Poder Judicial, el Congreso de la Unión concretó dos modificaciones de gran alcance que podrían impactar la forma en que se organizan las elecciones y se eligen las personas juzgadoras en los próximos años.

Los cambios han provocado reacciones encontradas entre oficialismo y oposición, además de abrir nuevas discusiones sobre el rumbo de la democracia mexicana.

En Ovaciones te decimos todos los detalles y los cambios que traerían consigo.

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Avalan Reforma Judicial

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma judicial después de que obtuvo el respaldo de la mayoría de los congresos estatales, requisito establecido en el artículo 135 de la Constitución para modificar la Carta Magna.

Uno de los cambios más relevantes es que la segunda etapa de la elección de personas juzgadoras federales y estatales, que originalmente estaba prevista para 2027, fue pospuesta para junio de 2028.

La reforma forma parte de la transformación del Poder Judicial impulsada en los últimos meses y busca establecer nuevas reglas para la selección de jueces, magistrados y ministros mediante procesos de elección popular.

Además, la modificación constitucional recupera la estructura interna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la creación de secciones que permitirán distribuir y organizar el trabajo del máximo tribunal del país.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, emitió la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que incorpora una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera, así como de los cambios al Poder Judicial que contemplan aplazar la elección judicial... pic.twitter.com/1lQhfnVwM5 — Azucena Uresti (@azucenau) June 1, 2026

Otro punto relevante es la creación de una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los tres comités de selección de candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Esta instancia tendrá la responsabilidad de verificar requisitos constitucionales, homologar criterios de evaluación, diseñar exámenes de conocimientos y supervisar los procesos de selección de aspirantes a cargos judiciales.

La reforma también mantiene el mecanismo de insaculación o "tómbola" para depurar las listas de candidatos que eventualmente participarán en los procesos de elección judicial.

¿Qué significa nulidad de elecciones por injerencia extranjera?

La segunda reforma declarada constitucional incorpora una nueva causal para anular elecciones cuando se compruebe la existencia de intervención extranjera que influya en los resultados electorales.

Durante la declaratoria de validez, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, señaló que la modificación constitucional adiciona un inciso al artículo 41 de la Constitución para introducir una nueva causa de nulidad electoral derivada de la intervención extranjera.

"A efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política y una vez computados los votos aprobatorios de las legislaturas de los estados (...) la Comisión Permanente del Congreso de la Unión declara aprobado el decreto por el que se adiciona un inciso A, base sexta del artículo 41 de la Constitución para introducir una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera", declaró Castillo

En términos prácticos, esto significa que una elección podrá ser anulada si las autoridades competentes acreditan que existieron actos de injerencia provenientes del extranjero capaces de afectar o alterar el resultado de una contienda electoral.

La reforma busca fortalecer la soberanía nacional y evitar que gobiernos, organizaciones o actores extranjeros influyan en decisiones políticas internas mediante campañas, financiamiento, propaganda o cualquier otra acción que pueda modificar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Reelección de magistrados del Tribunal Electoral

Otro de los aspectos más relevantes de la reforma judicial es la posibilidad de que integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan permanecer más tiempo en sus cargos.

La modificación permite que los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Mónica Soto y Reyes Rodríguez Rodríguez puedan ser reelectos por un periodo adicional, ampliando su permanencia dentro del máximo órgano jurisdiccional electoral del país.

Este cambio ha generado debate debido a la importancia que tiene el Tribunal Electoral en la calificación de elecciones federales, la resolución de controversias electorales y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Oposición protesta durante la declaratoria constitucional

La sesión de la Comisión Permanente también estuvo marcada por la protesta de legisladores de oposición, quienes expresaron su rechazo a ambas reformas.

En un hecho poco común dentro del Congreso, integrantes de los grupos parlamentarios opositores se pusieron de pie y dieron la espalda a la tribuna mientras se realizaba la declaratoria de constitucionalidad de las reformas.

Mientras Laura Itzel Castillo emitía la declaratoria de constitucionalidad de reforma al Poder Judicial y de la nulidad de elecciones por intervención extranjera, la oposición dio la espalda, mientras el bloque oficialista aplaudió.



@gallegosopic.twitter.com/VlBexQhdFp — Azucena Uresti (@azucenau) June 1, 2026

Pese a las protestas, la Comisión Permanente confirmó que ambas modificaciones constitucionales obtuvieron el respaldo requerido de las legislaturas estatales y ordenó remitir los decretos al Diario Oficial de la Federación para su publicación y entrada en vigor conforme a los plazos establecidos por la ley.

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