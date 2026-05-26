Fiscalía de la CDMX desmiente a Maru Campos

La tensión política entre Morena y el PAN volvió a encenderse luego de que se dio a conocer una supuesta imputación contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia "Maru" Campos Galván.

En medio de especulaciones y reacciones políticas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México salió públicamente a fijar postura y aclarar el alcance real del proceso relacionado con una denuncia presentada por el senador Javier Corral Jurado.

En Ovaciones te decimos todo sobre el caso de Maru Campos.

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Fiscalía de la CDMX responde a Maru Campos

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía capitalina desmintió de manera categórica que exista una imputación penal contra la mandataria estatal.

La dependencia señaló que "la información es falsa" y precisó que el procedimiento judicial mencionado en diversas notas corresponde únicamente a una impugnación promovida por el ex gobernador Javier Corral.

La institución explicó que, tras recibir la denuncia, la Fiscalía de Investigación de Asuntos Especiales realizó diligencias y agotó todas las líneas de investigación necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

Posteriormente, determinó el "no ejercicio de la acción penal", al considerar que no existían elementos constitutivos de delito.

"La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera de manera categórica que no ha imputado delito alguno a María Eugenia Campos Galván ni a ningún otro servidor público", indicó el organismo en su posicionamiento.

Además, la autoridad detalló que la audiencia notificada a Campos Galván y a otras personas señaladas en la denuncia deriva exclusivamente del recurso legal interpuesto por Javier Corral contra la decisión ministerial de cerrar el caso.

Dicho procedimiento está contemplado en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La Fiscalía también enfatizó que esa audiencia "no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal", por lo que rechazó las versiones que apuntaban a una acción judicial directa contra la gobernadora de Chihuahua.

Fiscalía CDMX informa pic.twitter.com/UFnykPstDX — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 27, 2026

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¿Qué fue lo que dijo Maru Campos?

Maru Campos, compartió a través de sus redes sociales un video donde expresó que habría ecibió un segundo citatorio para acudir a una audiencia en la Ciudad de México derivada de una denuncia presentada por Javier Corral.

"Hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en mi contra. Aunque pretendan paralizar al Gobierno del Estado con citatorios y audiencias, nosotros no vamos a dejar de dar resultados", declaró Campos.

Asimismo, destacó que seguirá "trabajando con toda mi fuerza por las familias de Chihuahua".

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en... pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

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