Raúl Morón es citado a declarar por homicidio de Carlos Manzo; avanza investigación con detenidos

El asesinato de una de las figuras políticas más polémicas y mediáticas de Michoacán sigue generando nuevas diligencias judiciales.

A más de siete meses del ataque que conmocionó a Uruapan y al estado entero, las autoridades continúan reuniendo testimonios y elementos para esclarecer completamente el crimen.

Ahora, una nueva comparecencia de alto perfil vuelve a colocar el caso en el centro de la atención pública y política.

En Ovaciones te decimos todos los detalles del caso Manzo, así como de los funcionarios que han sido citados a declarar.

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Raúl Morón declara por Caso Manzo

El senador morenista Raúl Morón Orozco fue citado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán para rendir declaración en torno al homicidio de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento público.

De acuerdo con información difundida por la propia autoridad ministerial y documentos oficiales dados a conocer por Milenio, el legislador deberá presentarse el próximo martes a las 11:00 horas ante la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso.

La comparecencia se realizará en calidad de testigo dentro de la causa penal 220/2025, relacionada con la investigación por homicidio calificado.

El objetivo de la diligencia es recabar información que pueda resultar útil para fortalecer la carpeta de investigación abierta tras el crimen que sacudió a Michoacán.

El citatorio fue emitido el pasado 5 de junio y establece que, en caso de no poder acudir, el senador deberá justificar su ausencia por escrito y proponer una nueva fecha para comparecer ante las autoridades.

Hasta el momento, Raúl Morón no ha emitido una postura pública sobre el requerimiento ministerial.

#Fiscalía | El senador Raúl Morón Orozco fue citado por la Fiscalía General del Estado para rendir declaración en calidad de testigo dentro de la investigación relacionada con el h0m1cid1o de Carlos Manzo. pic.twitter.com/m1AtcVw1B9 — Canal 13 Michoacán (@C13Michoacan) June 7, 2026

Qué otros funcionarios han declarado por la muerte de Carlos Manzo

La declaración de Raúl Morón se suma a otras comparecencias realizadas durante las últimas semanas como parte de las investigaciones.

Entre los personajes políticos que ya acudieron ante la Fiscalía en calidad de testigos destacan el diputado federal Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan Ignacio Campos Equihua, quienes rindieron declaración a mediados de mayo.

Las autoridades han señalado que continúan agotando todas las líneas de investigación para determinar las circunstancias que rodearon el asesinato del exedil y establecer responsabilidades tanto materiales como intelectuales.

La Fiscalía de Michoacán ha informado que las investigaciones han derivado en la captura de al menos 24 personas vinculadas presuntamente con la estructura criminal involucrada en el homicidio.

Entre los detenidos figuran personas cercanas al entorno político y de seguridad del exalcalde, así como integrantes de corporaciones encargadas de la protección ciudadana.

Las detenciones más recientes corresponden a un exagente de la Fiscalía Regional de Uruapan y a un elemento activo de la Guardia Civil, quienes presuntamente colaboraban con una organización criminal mediante la filtración de información y el suministro de armamento.

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Michoacán para rendir su declaración por el crimen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.



"Quiero comentar que fue en calidad de testigo porque hay algunos medios que no... pic.twitter.com/0DgoN4ogFH — Milenio (@Milenio) May 16, 2026

Caso Carlos Manzo

Carlos Manzo era alcalde de Uruapan y una de las figuras políticas más conocidas de la región debido a su discurso frontal contra la delincuencia organizada y su estrategia de seguridad basada en una política de mano dura.

El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado durante un evento público, hecho que provocó una amplia movilización de las autoridades estatales y federales para localizar a los responsables.

Desde entonces, la Fiscalía General del Estado ha desarrollado múltiples operativos que han permitido la detención de presuntos participantes en la planeación y ejecución del crimen.

Uno de los principales señalados es Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", identificado por las autoridades como presunto autor intelectual del homicidio.

Diversos reportes indican que el acusado habría buscado colaborar con las autoridades dentro del proceso judicial.

Además, siete escoltas vinculados a la seguridad del alcalde también fueron detenidos por presuntas omisiones durante el ataque armado.

Recientemente fueron capturados Juan Luis "N", alias "El Comandante Gary", y Héctor Hugo "N", alias "Manuel", quienes presuntamente operaban bajo las órdenes de una mujer identificada como Wendy Fabiola "N", alias "La Tía", detenida previamente por las autoridades.

Jorge Armando "N", "El Licenciado", autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, ingresó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "Altiplano", acusado de homicidio calificado y lesiones calificadas.



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Tras la muerte de Carlos Manzo, el Congreso de Michoacán designó a Grecia Quiroz, esposa del exalcalde, como presidenta municipal de Uruapan, mientras continúan las investigaciones para esclarecer uno de los casos de mayor impacto político y de seguridad registrados en la entidad durante los últimos años.