PAN lleva a AMLO ante la Corte Penal Internacional; lo acusa por la crisis de violencia en México

La seguridad, la violencia y el papel del Estado en el combate al crimen organizado vuelven a colocarse en el centro del debate político nacional.

En medio de un escenario marcado por cifras históricas de homicidios, desapariciones y el avance de grupos criminales en distintas regiones del país, una nueva acción legal encendió la polémica y promete generar reacciones tanto en México como en el ámbito internacional.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta denuncia hacia López Obrador, ex titular del poder Ejecutivo Federal en México.





PAN denuncia a AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el ex presidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la crisis de violencia registrada durante su administración entre 2018 y 2024.

La acción fue dada a conocer por dirigentes y legisladores panistas, entre ellos Jorge Romero, Roberto Gil Zuarth y Germán Martínez, quienes señalaron que la querella también busca que se investiguen posibles responsabilidades derivadas de la relación entre autoridades y organizaciones criminales.

De acuerdo con el PAN, la denuncia fue presentada ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el objetivo de que se analice si existen elementos suficientes para abrir un examen preliminar conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

Los representantes del partido argumentaron que la situación de inseguridad en México no responde únicamente al crecimiento de la delincuencia organizada, sino que habría sido favorecida por decisiones gubernamentales que permitieron el fortalecimiento de grupos criminales en diversas regiones del país.

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Presentamos ante la Corte Penal Internacional una denuncia para que se investiguen las posibles responsabilidades de Andrés Manuel López Obrador por presuntos Crímenes de Lesa Humanidad.



Compartimos el boletín, la denuncia y el acuse de recibido.



Consulta toda la información… pic.twitter.com/YXEArk26wc — Acción Nacional (@AccionNacional) June 7, 2026

De qué se le acusa a López Obrador

Según el documento presentado por Acción Nacional, las acusaciones están relacionadas con presuntas omisiones y decisiones políticas que habrían contribuido al aumento de la violencia durante el sexenio de López Obrador.

El PAN sostiene que existen elementos para investigar posibles delitos de lesa humanidad reflejados en más de 200 mil homicidios, más de 150 mil personas desaparecidas, reclutamiento forzado de jóvenes, desplazamiento de comunidades enteras y el control territorial ejercido por grupos del narcotráfico en distintas zonas del país.

Además, los denunciantes afirman que la estrategia de seguridad conocida como “abrazos, no balazos” habría permitido la expansión territorial, económica y política de organizaciones criminales, al considerar que el Estado redujo su capacidad de confrontación directa contra estos grupos.

"La denuncia sostiene que la realidad que hoy vive México en materia de inseguridad, no es producto de la causualidad o de desarrollos delictivos aislados, sino de la deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano que permitió o incluso provocó el establecimiento e híper empoderamiento del Crimen Organizado en México, a raíz de establecer un pacto político con ellos entre ambas partes, es decir, entre distintos Gobiernos de Morena (principalmente el federal 2018 – 2024) y el Crimen Organizado", se lee en el comunicado que el partido compartió en redes sociales.

No obstante, la presentación de una denuncia ante la CPI no implica automáticamente la apertura de una investigación formal ni determina responsabilidad penal alguna contra el ex mandatario.

Desde el Partido Acción Nacional presentamos denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Andrés Manuel López Obrador por Crímenes de Lesa Humanidad. #DefendamosMéxico#PatriaFamiliaYLibertad pic.twitter.com/4nKc7j8GCS — Acción Nacional (@AccionNacional) June 7, 2026

PAN señala a Obrador por estrategia de seguridad

Uno de los principales argumentos expuestos por el PAN es que durante el gobierno federal anterior existió una política que favoreció el crecimiento de estructuras criminales en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán.

Los panistas también hicieron referencia a señalamientos públicos e investigaciones relacionadas con presuntos vínculos entre actores políticos y organizaciones delictivas en diversas entidades del país, aunque dichos casos continúan sujetos a procesos legales y no constituyen sentencias judiciales.

La dirigencia de Acción Nacional aseguró que continuará impulsando acciones legales en instancias nacionales e internacionales para exigir el esclarecimiento de los hechos relacionados con la violencia en México y la actuación de las autoridades durante el sexenio pasado.

Antecedentes de denuncias de México ante la Corte Penal Internacional

No es la primera ocasión que la Corte Penal Internacional recibe solicitudes relacionadas con la situación de violencia en México.

En años anteriores, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos promovieron peticiones para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante distintos periodos de la lucha contra el narcotráfico.

Entre los antecedentes destacan solicitudes presentadas contra funcionarios de administraciones pasadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como denuncias relacionadas con tortura, desapariciones forzadas y asesinatos vinculados a la llamada guerra contra el narcotráfico.

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