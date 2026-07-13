PAN exige renuncia de Marina del Pilar Ávila tras polémica de audios

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, exigió la renuncia de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila, en lo que concluyen las investigaciones en su contra.

Esto, luego de que se reveló un segundo audio de la gobernadora en el que se le escucha manifestar su disposición a cooperar con autoridades de Estados Unidos, incluso compartir información de las mesas de seguridad, y señala su preocupación por una posible extradición o sanciones de las autoridades de EU.

Al respecto, Romero Herrera sentenció que el contenido de este audio abre nuevas dudas que deben aclararse de inmediato.

Señaló que este episodio es una muestra más del profundo deterioro institucional que vive el país y de un gobierno que ha debilitado la soberanía del Estado mexicano al permitir que el crimen organizado amplíe su influencia en distintas regiones del país.

El panista advirtió que cuando el gobierno pierde el control frente a la delincuencia y las dudas recaen sobre sus propias autoridades, lo que está en juego ya no es un caso aislado de vidas, es un tema de seguridad nacional.

"Si la gobernadora reconoce contacto o colaboración con autoridades estadounidenses, Morena debe explicar por qué acusa de traición a unos mientras guarda silencio con los suyos. Respaldamos al PAN de Baja California: la gobernadora debe pedir licencia", sentenció en un mensaje.

Advirtió que esto profundiza la crisis de credibilidad que enfrenta Morena y hace indispensable que se esclarezcan, con absoluta transparencia, las circunstancias y el contenido de esa conversación.

Consideró que si del propio audio se desprende que la gobernadora se presenta o se refiere a sí misma como colaboradora o informante de autoridades estadounidenses, resulta inevitable preguntar por qué Morena utiliza un discurso cuando se trata de la oposición y uno completamente distinto cuando los señalamientos recaen sobre sus propios gobiernos.

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