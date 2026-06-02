¿Quién es Eliazar Mas Kinil? El funcionario de Morena señalado por presumir lujos en Tulum

La difusión de imágenes y videos de un funcionario de Morena disfrutando de aparentes lujos volvió a encender el debate sobre la austeridad en la política mexicana.

En medio de los desafíos económicos que enfrenta uno de los destinos turísticos más importantes del país, el caso ha generado cuestionamientos sobre el estilo de vida de algunos servidores públicos y la congruencia con los principios que promueven desde sus cargos.

En Ovaciones te decimos quién es Eliazar Mas Kinil y todos los detalles de su polémica.

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Eliazar Mas Kinil Fotos: redes



Critican a morenista por falta de austeridad

Eliazar Mas Kinil, tercer regidor del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, se convirtió en tendencia luego de que circulara en redes sociales un video donde aparece a bordo de una aeronave privada.

La grabación, compartida ampliamente por usuarios y medios locales, generó críticas debido a que Morena ha impulsado durante años un discurso basado en la austeridad republicana y la cercanía con la ciudadanía.

Además del viaje en avión privado, las imágenes mostraron al funcionario vistiendo prendas asociadas con marcas de lujo y acompañando la publicación con música que hace referencia al dinero y a un estilo de vida ostentoso.

Este hecho provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde ciudadanos cuestionaron la congruencia entre el discurso político y las acciones del servidor público.

La polémica también ocurre en un contexto complejo para Tulum, donde empresarios y habitantes han manifestado preocupaciones por problemas que afectan la actividad económica local, como la disminución de la ocupación hotelera, el impacto del sargazo y el cierre de algunos negocios vinculados al turismo.

¿Y LA AUSTERIDAD?



El regidor morenista de #Tulum, Eliazar Mas Kinil, fue captado presumiendo un viaje en jet privado y portando una playera Balenciaga, lo que ha generado críticas en redes por los supuestos principios que impulsa #Morena. ??



: Redes sociales pic.twitter.com/kxc0pjbMze — Ovaciones (@ovaciones) June 2, 2026

Cargo y sueldo de Eliazar Kinil

Actualmente, Eliazar Mas Kinil ocupa la tercera regiduría del Ayuntamiento de Tulum bajo las siglas de Morena.

Entre sus principales responsabilidades destaca la presidencia de la Comisión de Turismo, Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios, una instancia encargada de proponer estrategias de desarrollo económico, fortalecer la competitividad del municipio, mantener comunicación con empresarios del sector turístico y analizar proyectos presupuestales antes de ser sometidos a votación en el Cabildo.

De acuerdo con información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia, el funcionario recibe un salario aproximado de 70 mil pesos mensuales por el desempeño de sus funciones públicas.

Su labor resulta especialmente relevante debido a que Tulum depende en gran medida de la actividad turística, uno de los motores económicos más importantes de Quintana Roo y de México.

El regidor de Tulum, Eleazar Maas Kinil, viajando en Jet privado con una playera Balenciaga... un señor que ha sido funcionario toda su vida pic.twitter.com/7eO9aYDGAO — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) June 2, 2026

¿Quién es Eliazar Mas Kinil?

Eliazar Mas Kinil es un político originario de Quintana Roo que actualmente forma parte del Cabildo de Tulum como tercer regidor.

De acuerdo con registros oficiales, su grado máximo de estudios es secundaria.

Asimismo, no aparecen sanciones administrativas definitivas en su historial como servidor público.

Uno de los aspectos más conocidos de su trayectoria política es su vínculo familiar con Víctor Mas Tah, quien fue presidente municipal de Tulum durante el periodo 2018-2021. Esta relación ha mantenido a la familia Mas dentro de la vida política local durante varios años.

Dentro del Ayuntamiento, Eliazar Mas Kinil ha enfocado su trabajo en temas relacionados con el turismo, el comercio, la industria y el sector agropecuario, áreas estratégicas para el desarrollo económico del municipio.

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