Nuevos miembros van al Hall of Fame

“El Salón de la Fama de la NFL recibió a sus ocho nuevos miembros de la NFL, generación 2022, en la tradicional ceremonia que se realiza desde 1963.

Seis jugadores; Tony Boselli, Richard Seymour, LeRoy Butler, Bryant Young, los fallecidos Cliff Branch y Sam Mills; un “coach”, Dick Vermeil; y un oficial, Art McNally; conforman las 362 leyendas con las que ahora cuenta el recinto.

BUSTOS DE BRONCE

En la ceremonia fueron desvelados bustos de bronce de cada uno de los recién ingresados que vistieron las clásicas chaquetas doradas que distinguen a los miembros del Salón de la Fama.

Tony Boselli, cinco veces Pro Bowl, quien jugó siete años con los Jacksonville Jaguars, equipo del que fue la primera selección colegial en 1995, dio el crédito por este logro a su familia.

“No hay nada más poderoso que el apoyo y el amor de mi familia en todas sus formas, es por eso que estoy aquí como el primer Jacksonville Jaguar en ser bienvenido como miembro del Salón de la Fama. Es un gran honor”, expresó sonriente.

Tres veces campeón con los Patriots y exestrella de los Raiders, el liniero Richard Seymour, con siete designaciones al Pro Bowl, agradeció las enseñanzas que recibió del entrenador de los Pats Bill Belichick para obtener este reconocimiento.

“Esto no habría sucedido si no fuera por el ‘coach’ Belichick. Entrenador, usted es el mejor entrenador del fútbol. Las lecciones que aprendí de usted me prepararon para el éxito, no sólo en el juego, sino en la vida; gracias por todo lo enseñado”, dijo.

GRAN DISTINCIÓN

En su turno LeRoy Butler, defensivo que jugó durante sus 12 años de carrera a los Green Bay Packers, con los que ganó un Super Bowl, intentó dimensionar el significado de esta distinción.

“Cuando juegas para los Packers se abren muchas puertas. Cuando ganas un Super Bowl todas las puertas se abren, pero cuando llegas aquí se abre el paraíso. ¿Saben por qué? Sólo hay 362 hombres en el Salón de la Fama y yo soy el número 357”, presumió Butler.

El liniero Bryant Young campeón en el Super Bowl XXIX con los San Francisco 49ers, quien se caracterizó por su dureza en el campo agradeció a los rivales que en su época enfrentó y que se enteró lo elogiaron para ser distinguido.

“A mis compañeros les digo que nunca los quise decepcionar; a mis oponentes; máximo respeto. Significó mucho enterarme de que varios linieros ofensivos a los que enfrenté a lo largo de los años hablaron a favor de mi candidatura. Muchas gracias”, subrayó Young.

El entrenador Dick Vermeil, campeón con los Rams en el Super Bowl XXXIV, reconoció aún estar sorprendido.

“Ser seleccionado ahora como el coach número 28 de la NFL para el Salón de la Fama es un honor y expectativa que nunca, nunca tuve en mi vida, así que estoy profundamente en deuda con tantas personas que contribuyeron a mi carrera”, confesó el laureado entrenador.

La ceremonia en que se dio la bienvenida a la generación 2022 se efectuó en el Tom Benson Hall of Fame Stadium.