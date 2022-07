Permanecerán pasantías; habrá médicos en poblaciones lejanas: Jorge Alcocer

POR URBANO BARRERA

Las pasantías en el interior de la República y en zonas de riesgo no se cancelarán porque son esenciales para la formación de los médicos, afirmó el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela.

Tal posición la asumió luego de que dos universidades en Durango amagaron con suspender sus programas de servicio social, tras la muerte del médico Erick Andrade, de 24 años de edad.

Durante la sección “El Pulso de la Salud” dentro del espacio de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió que no se pueden cancelar las pasantías porque ya van avanzadas.

“Es un evento triste, un evento que no debe repetirse, una situación lamentable como todas las fallecimiento en condiciones de violencia y para lo que pregunta de un integrante joven que son los internos los pasantes son los jóvenes que tienen que terminar su aprendizaje con prácticas en las diferentes instancias, no solo son centros de salud, sino son también hospitales.

Sobre el caso particular del pasante Erick Andrade atendió a un paciente herido de bala y un grupo armado entró a ese lugar.

“Para continuar con su acción violenta entraron para herir a otra personas y en ese momento fue que alcanzaron de bala al pasante”.

Pese a la desgracia, indicó “se revisan las condiciones de seguridad y desde luego no podemos, igual que con los especialistas, igual con los médicos generales, dejar a un lado los sitios que no tenga más lejanos o que tengan condiciones, no del todo seguras”.