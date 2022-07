Pese a decisión del TEPJF, Jaime Bonilla asiste a sesión de la Permanente

POR RITA MAGAÑA

A pesar de que la sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Jaime Bonilla no puede ejercer como senador de la República al haber optado, en su momento, por la gubernatura de Baja California, el morenista insiste en que él es senador.

Al respecto, Jaime Bonilla argumentó que viene a hacer su trabajo por los bajacalifornianos no sólo se lo demandan, sino que sólo exigen, “no es honorable devengar un salario si no estás trabajando, me están exigiendo que venga”.

El ex gobernador de Baja California reapareció este miércoles en el pleno de la Comisión Permanente, aunque no pasó lista ni participó en la sesión ordinaria, para evitar la interposición de un acto jurídico por la vía de hechos.

En una breve entrevista, el morenista afirmó: “No, yo soy senador, yo soy senador mientras que el Senado me lo permita, el Senado me ratificó a mi como senador, por eso estoy aquí”.

Confirmó que participó este miércoles en la reunión previa de la bancada de Morena en la Comisión Permanente, donde declaró se definieron algunos temas.

También, mencionó que hace uso de oficina ubicada en el cuarto piso del edificio principal del Senado, donde más tarde se reunió con algunas personas.

Cabe recordar que en la resolución de mayo pasado de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF estableció que existe un impedimento legal para que Jaime Bonilla regrese al cargo de senador, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la licencia por tiempo indefinido aprobada por el Senado.

En ese caso, al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agotó su derecho a elegir entre ambos.

Por lo anterior, una vez que Bonilla eligió ser gobernador de Baja California, quedó vacante la senaduría, de forma que no debe reincorporarse a su escaño”.