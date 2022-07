Pide Biden paciencia a demandas de AMLO

DURANTE SU ENCUENTRO BILATERAL EN WASHINGTON

López Obrador propone ampliar los lazos de cooperación, legalizar a migrantes y otorgar visas

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió paciencia ante la demanda de su homólogo Andrés Manuel López Obrador, para que entregue más visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos, y regularice a los millones de indocumentados del país.

“No sugiero que no tengamos problemas, porque sí los tenemos. Pero tienen solución”, dijo el líder demócrata al iniciar la reunión con López Obrador en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el segundo encuentro en persona que mantienen ambos mandatarios.

El titular del Ejecutivo mexicano propuso ampliar los lazos de amistad y cooperación, legalizar a migrantes, otorgar visas de trabajo y limitar las importaciones con China.

Además, asumir una política de transformación atrevida, transparente, honesta y sin hegemonía, aunque los conservadores “pongan el grito en el cielo”.

Por ello, propuso cinco ejes de trabajo que podría traer bienestar a todos los pueblos de América, luego de las afectaciones que generó la pandemia de Covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania.

“Vengo a verle, presidente Biden, para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones. Esta no será la primera ni la última ocasión en que cerremos filas para ayudarnos mutuamente. (…) En muchas ocasiones hemos podido coincidir y trabajar como buenos amigos y verdaderos aliados”, aseveró.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”, expresó el mandatario al exponer su propuesta en la Casa Blanca.

En primer lugar, dijo, Pemex podría incrementar de manera inmediata sus inventarios, es decir, garantizar al doble el abasto de gasolina regular en las gasolineras de ciudades fronterizas en las que se abastecen automovilistas de Estados Unidos debido a que al día de hoy un galón de cuesta 4.78 dólares en promedio en ese país y 3 dólares con 12 centavos en México.

Recordó que, desde el inicio de la crisis energética, México ha destinado 72 por ciento de su producción de petróleo crudo y combustóleo de exportación a las refinerías del país vecino.

La segunda propuesta es poner a disposición más de mil kilómetros de gasoductos a lo largo de la frontera sur con México para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona y California por un volumen capaz de generar hasta 750 megawatts de energía eléctrica y abastecer a tres millones de personas aproximadamente.

La tercera propuesta, es ampliar la suspensión de aranceles para reducir precios de alimentos y bienes, lo que fortalecería los avances obtenidos a partir de la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Como cuarto punto, el presidente López Obrador indicó que es posible implementar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que fortalezcan los mercados y eviten importaciones de otras regiones o continentes.

Destacó que hace dos meses, en un acto de defensa de la soberanía, se nacionalizó el litio, insumo fundamental en la modernización tecnológica de la industria automotriz de los países del Tratado de América del Norte.

En su quinta propuesta, el jefe del Ejecutivo mexicano se refirió a la regularización del fenómeno migratorio y planteo la necesidad de otorgar visas temporales.