Pide Coparmex aprobar reforma eléctrica y dar certidumbre

POR AIDA RAMÍREZ

Es urgente que el Legislativo apruebe la reforma eléctrica “con los ajustes necesarios” para dar certidumbre a los inversionistas y que el gobierno federal resuelva el problema de inseguridad y dé resultados en el combate al crimen organizado, ya que tienen detenidas inversiones que requiere el país para su reactivación y crecimiento.

Así lo asegura el presidente del sindicato patronal, José Medina Mora Icaza, quien en entrevista con Ovaciones, dice que el organismo gremial está convencido de que se requiere un nuevo modelo de desarrollo para el país, por lo que señala que ya se está poniendo en marcha el denominado “economía de mercado con desarrollo inclusivo”, para dejar atrás el que sólo propiciaba el crecimiento económico del país per se.

De igual forma sostuvo que, siendo las empresas las que invierten y generan el mayor número de empleos en el país, no se consideran enemigas del gobierno federal y que, al contrario, mantienen una muy buena relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien “hay diálogo y coincidencias”.

Hay comunicación entre AMLO y empresarios

Al hablar de la relación del empresariado mexicano con el gobierno de López Obrador en la segunda mitad del sexenio, destacó que sigue siendo de vasta comunicación y que, si bien hay temas en los que no concuerdan, el primer mandatario tiene la disposición de escuchar y dialogar.

“Tenemos una comunicación muy frecuente con el gobierno federal y en distintos temas”, asegura y, en ese sentido, recuerda el Plan de reactivación económica presentado en enero pasado y avalado por la Concanaco-Servytur, la Concamin, la Canacintra y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), además de los patrones.

“Un trabajo que se hizo durante todo 2021 para ver cómo se reactiva la economía en este año”, dice.

Asimismo, sostiene que en 2021 se tuvo un diálogo importante con la Secretaría del Trabajo, para llegar a acuerdos en materia de subcontratación, por los cambios en ley laboral y registros de contratos de sindicatos.

Lo que se suma a la constante interacción con el Infonavit y el IMSS, por el tema de las empresas que ofrecen subcontratación y requieren para el REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados y Obras Especializadas) registros del IMSS e Infonavit.

Medina Mora Icaza destacó la relación con la Secretaría de Hacienda, pero más con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para la disponibilidad de citas que se requieren para trámites; para una más rápida devolución del IVA; para mover fechas, después de que en febrero pasado no funcionaba la plataforma del SAT; “las empresas queremos cumplir, pero ante la imposibilidad porque no funciona bien la plataforma hay ese diálogo y hay prórroga”.

En cuanto a la relación con el presidente López Obrador, aseguró que “hay diálogo, de temas importantes, como el año pasado con la reforma en materia de subcontratación, que su propuesta era que no hubiera ningún tipo de subcontratación; le pedimos diálogo, accedió y llegamos a ese buen acuerdo”.

El empresario subrayó el primer tema en el que se coincidió con esta administración, que era el incremento a los salarios mínimos, impulsado desde la Coparmex, y que “la administración anterior (la de Enrique Peña Nieto) no quiso, fue la primera gran coincidencia con el gobierno del presidente López Obrador”, así como el de las inversiones que se requieren del sector público y del sector privado.

-Con lo anterior, deja ver que hay dos tipos de relación, una con el Presidente y otra con el resto de los Secretarios que son quienes pueden permitir que la labor de los empresarios llegue a buen puerto, entonces, ¿sí estaría mermada la relación con el Presidente? -, se le cuestionó.

-Si bien es cierto que la comunicación es mucho más frecuente con las Secretarías y dependencias, también con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de las empresas con que tienen contratos, al igual que con Energía, es menos frecuente con el Presidente, pero existe, hay un diálogo con respeto y no es de menor calidad.

“Hay diálogo, hay coincidencia de muchos temas, pero es lógico que en una estructura tan amplia como la del gobierno federal, sea más frecuente con dependencias por distintos temas; pero sí hay comunicación. Tenemos ese diálogo y es abierto”.

Reiteró que, tras señalamientos a algunas empresas por “malos” comportamientos, “hemos dicho: a ver, si hay alguna empresa que no cumple con la ley hay que aplicar la ley, sancionarlas”.

Pero José Medina Mora Icaza sostiene que la Coparmex sale en defensa de la empresa porque “defender a la empresa significa defender a los trabajadores y defender a los emprendedores. La empresa genera empleos y permite el avance y desarrollo de la economía”.

Que la reforma ya se apruebe, pero con cambios

Por otro lado, el dirigente patronal se dijo confiado de que el Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados para la reforma constitucional de la industria eléctrica, tendría una buena aportación para la discusión.

“Entonces, sin importar que tengamos puntos de vista diferentes, hay diálogo, y si hay diálogo podemos llegar a acuerdos y eso hemos defendido desde Coparmex, no nos asusta pensar diferente”, subrayó.

Y precisamente, en torno a la reforma de la industria eléctrica, indicó que con el afán de que en esta ocasión se tomaran en cuenta las observaciones del sector empresarial, la Coparmex decidió hacer un planteamiento diferente, y en lugar de hablar a favor o en contra de la reforma, habló de lo que requiere México.

Porque en este tenor, los empresarios están ciertos que, a nueve años de la reforma energética “sí se pueden hacer ajustes”.

Para ello, se presentó una propuesta con ocho objetivos, y la respuesta por parte de las fracciones de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista es que están de acuerdo en siete de los ocho, difiriendo en lo concerniente a los órganos autónomos, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), “pero hay disposición de ambas partes para encontrar lo mejor para el país”.

Así, están de acuerdo en que haya luz para todos los hogares a precios accesibles, sin apagones; pero también energía a precios competitivos para las empresas, para que éstas permanezcan en el país y se pueda atraer a nuevas, porque eso es lo que genera empleos.

También se está porque se fortalezca a la CFE, “que era rentable en la administración pasado pasada y que en 2020 perdió 85 mil millones de pesos.

Los patrones dijeron apoyar la transición hacia energías limpias, porque es un compromiso que se firmó en el T-MEC, así como el Acuerdo de París para que, en 2024, 34 por ciento de la energía sea limpia; “sabemos que no sucede de un día para otro, y se requiere avanzar en la transición”.

Otro objetivo es el respeto al estado de derecho, a las leyes y se reconoció que los contratos que hoy son legales de acuerdo con la ley vigente, se tienen que respetar.

“Pero se abrió el espacio para decir, ‘oye, después de nueve años de la reforma energética sí se pueden hacer ajustes, como, por ejemplo, pagarle a la CFE el respaldo que nos da.

El hecho de que sea gratuito no incentiva la innovación tecnológica, el que haya baterías, electrodomésticos de bajo consumo porque no cuesta el respaldo”.

Y el octavo objetivo propuesto a los diputados federales es que la CRE y el Cenase “deben ser órganos autónomos porque fortalecerán el sistema eléctrico y harán, inclusive, más competitiva a la CFE”, pero siendo este punto donde hay diferencias, se espera que a partir del diálogo se logre llegar a un consenso.

José Medina comentó que en este Parlamento se planteó que no se requiere una reforma constitucional, que los cambios se pueden dar en la reforma secundaria, pero los legisladores señalaron que ahora es así, porque “cuando se presentaron reformas a la ley, las empresas se ampararon’.

“¡Gracias a Dios que se ampararon!, porque estamos en un país donde hay estado de derecho y una empresa que se vea perjudicada se puede amparar”, exclamó el dirigente patronal.

Sostuvo que entonces no había la conciencia de la necesidad de los ajustes, “ahora la hay, entonces con diálogo lo podemos resolver, y esperamos que así se logre”.

Gobierno debe dar certidumbre a inversionistas

Al cuestionarle sobre el estancamiento que presenta la inversión extranjera y la nacional, pues no se observa un crecimiento de la misma como el que se esperaba tras la crisis originada por la pandemia por Covid-19, José Medina Mora confirmó que, “efectivamente la inversión se ha detenido, y se requiere inversión para el desarrollo, para la generación de empleo”.

Acusó que, en parte, la inversión se detuvo por la reforma constitucional en materia eléctrica, “porque hay proyectos de inversión listos para llevarse a cabo en todo el país.

“Como Presidente (de la Coparmex), debo visitar centros empresariales, nos reunimos con empresas y gobiernos estatales, y vemos que hay proyectos listos para invertir y que están detenidos porque la incertidumbre, que es lo peor que puede suceder y eso fue también algo que insistimos a los diputados, que ya resuelvan, porque una vez que resuelvan estarán las reglas claras y ya algunos invertirán y algunos no, pero mientras, existe la incertidumbre no se dan las inversiones”.

También en este renglón, señaló que los empresarios han hecho patente la necesidad de que la inversión gubernamental esté diversificada, porque el hecho de que se concentre en cuatro grandes obras, “hace que la economía se sobrecaliente en esa zona y en el resto del país no haya inversión.

“Propicia que la economía deje de crecer hasta un 4.0 por ciento, lo cual sucedería si el gobierno federal invirtiera un 5.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que está entre 2.0 y 3.0 por ciento, siempre y cuando esto estuviera diversificado y que esto estuviera acompañado, hasta un 20 por ciento del PIB de inversión privada”.

Recuerda que ya hay varios proyectos presentados en dos paquetes importantes de infraestructura de los cuales van en camino de esas inversiones; en tanto que el tercer paquete –que se espera se anuncie concluyendo los comicios estatales de junio próximo-, “básicamente es inversión privada, y lo que el gobierno hace es que se agilicen los trámites para que se puedan dar esas inversiones”, por lo que queda pendiente la inversión gubernamental.

Acusa que el problema de la inseguridad también está frenando las inversiones, pues en un estudio de Coparmex, señala que sus empresas socias (36 mil en 102 ciudades del país), al menos una de cada dos fueron víctima de delito en 2021, en donde los principales son robo de mercancías, robo de vehículo y la extorsión, que incluye cobro de piso.

“Desde luego que cuando hay inseguridad se frenan las inversiones, es algo que se debe resolver y desde la Coparmex le exigimos a la autoridad que nos dé esa tranquilidad, en donde los habitantes podamos circular por todo el país sin ser víctimas del delito, las empresas puedan transportar sus mercancías sin ser víctimas de robo, y que la autoridad coordinándose el gobierno federal, estatal y municipal nos ayuden a que no exista esta extorsión, que también va deteniendo las inversiones”.

Medina Mora Icaza no deja de lado la situación particular por la que está pasando el gremio periodístico, solidarizándose con las familias de los reporteros que han sido asesinados, y exigiendo protección para quienes forman parte de esta profesión, pues señala que “ahora resulta que México es el país más peligro para ser periodista. No es buena señal en cuanto a seguridad, y eso también hacen que las inversiones se detengan”.

A ello se suma la situación que privó en las elecciones estatales y federales de 2021, cuando precandidatos y candidatos fueron también fueron muertos, “es una cuestión que aumenta la inseguridad y manda señales al mundo y detiene inversiones nacionales y extranjeras”.

Patrones cambian modelo de desarrollo económico

Y en cuanto al cambio de modelo de desarrollo económico, el empresario jalisciense recuerda la ecuación: las empresas son las que generan empleo, si no hay inversión de empresas, no se genera empleo, por lo que para que avance el país, se requiere inversión que genera empleo y, un empleo bien remunerado permite que se distribuya mejor la riqueza.

“La perspectiva de Coparmex, es que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo para el país, antes pensábamos que con que hubiera crecimiento económico era suficiente; sin embargo, cuando vemos en las últimas décadas que sí hemos tenido crecimiento económico, pero que han subido pobreza y desigualdad, nos ha llevado a reflexionar que necesitamos un nuevo modelo en el país.

“No es regresar al pasado, pero nos parece que hacia donde se está encaminando el país, tampoco es el camino adecuado. Y planteamos un modelo que se llama economía de mercado con desarrollo inclusivo; por lo que el desarrollo económico tiene que ir de la mano con el desarrollo social y el desarrollo ecológico sustentable.

“Es decir, que el piso sea el desarrollo social, que nadie se quede afuera, y el techo, el desarrollo ecológico sustentable es no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar.

“Entonces, no sólo es defender a las empresas por sí mismas, que Coparmex dice que defiende las empresas y también a los trabajadores y emprendedores, porque se requiere de ambos para que haya empresa. Pero en este nuevo modelo de desarrollo, nos parece que nos llevará a un mejor México, más justo, más libre, democrático y en paz”.

Y sobre el empleo, señaló que se perdieron un millón 100 mil plazas formales por los cinco meses que estuvo cerrada la economía en 2020; “tardamos 17 meses en recuperar lo perdido, para de 2021; pero se quedó a deber 1.2 millones que se debieron generar en 2021.

“Hay déficit de dos millones de empleos formales. Cuando dice el gobierno que ya tenemos el mismo número de empleos que se tenían antes de la pandemia, es cierto, pero tenemos ese déficit porque hay un crecimiento de la población, donde los jóvenes se van integrando a la vida laboral, entonces tenemos que generar esos empleos”, advirtió y aseguró que muchos se han tenido que ir a la informalidad, por lo que ahora los jóvenes es el mayor porcentaje en el trabajo informal.

-Queda mucho trabajo, sobre todo para los empresarios que son los generadores de los empleos-, se le observa a Medina Mora.

-Tenemos un esquema que es el compromiso social empresarial, y vemos a las empresas como vehículo del cambio. Muchos de los desafíos que tenemos en el país los podemos resolver en la empresa. Como la pobreza educativa, en donde los trabajadores que han dejado la educación para incorporarse a la vida laboral, están clasificados por el Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), como pobreza educativa y dice que tardarán tres generaciones en salir de ella, por lo que ni ellos ni sus hijos, sino que serán sus nietos quienes finalmente tengan educación formal.

El dirigente patronal consideró que la respuesta del gobierno a esta problemática, que es el INEA (Instituto Nacional de Educación para los Adultos) “es una buena plataforma”, pero al visitar los centros comunitarios se observa que tienen computadoras de hace nueve años, no tienen presupuesto para cambiarlas y bajaron, además, el presupuesto para instructores.

“Entonces, si esperamos que el gobierno resuelva la pobreza educativa, no lo va a hacer. Pero sí está –la solución- al alcance de las empresas, porque tenemos a los trabajadores que dejaron la educación formal, tenemos computadoras y colaboradores que pueden fungir como instructores.

“De ahí que nos hemos impuesto el objetivo de que logremos que estos trabajadores salgan de la pobreza educativa en una sola generación”.

Medina Mora Icaza aseguró que es una iniciativa con la que llevan 25 años, y varias empresas han ayudado a salir a sus trabajadores de la pobreza educativa; hay empresas que han informado que todos sus empleados han concluido la educación primaria, la secundaria e, incluso, la preparatoria.

“Y eso le da una posibilidad laboral a los empleados, que es radicalmente diferente a cuando solo tiene la prima o la secundaria. No podemos esperar a que el gobierno resuelva todo”, sostuvo el dirigente nacional del sindicato patronal.