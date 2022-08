Pide Morena a panistas no levantar cortinas de humo para evitar dar explicaciones

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: PAN CDMX

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México demandó a los panistas a no postergar las explicaciones que deben dar sus servidores o exfuncionarios públicos señalados en una investigación sobre una presunta red de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y no se victimicen, pues solo deben demostrar su inocencia.

“Con este nuevo circo, el PAN rebasa todo límite moral y ético, porque el derrumbe en Zapata 56 no es una invención, como tampoco lo son más de mil manifestaciones de construcción otorgadas de 2017 a 2021, ni los 41 cateos a inmuebles vinculados a dicha red, ni las sumas millonarias inexplicables en sus declaraciones patrimoniales”, sentenció en un pronunciamiento público.

Los legisladores morenistas consideraron que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada; el diputado federal, Jorge Romero y el coordinador de la bancada del PAN, Christian von Roerich, se refieran a una investigación penal que los involucra como “un refrito” y una persecución política en su contra, lo cual es inaceptable.

“Intentan levantar cortinas de humo ante los presuntos actos de corrupción ocurridos entre el 2006 y 2018 en su joya de la corona, la alcaldía Benito Juárez, demarcación que han utilizado para favorecerse de manera personal, olvidando la labor que les fue encomendada: gobernar procurando el bienestar de la ciudadanía, mismo que habrían vendido a empresas constructoras para hacerse de favores inmobiliarios y enriquecerse de manera desproporcionada e ilícita”, acotaron.

Agregaron que no es necesario que intenten confundir a la gente hablando de la supuesta infiltración de carteles en la Ciudad, pues los recientes golpes al narcotráfico hablan por sí solos, como también la reducción en los delitos de alto impacto, gracias a un trabajo coordinado entre las distintas instancias encargadas de la seguridad.

Asimismo, señalan que el panismo capitalino es el que está convirtiendo un asunto penal en un asunto político al comparar dos hechos diametralmente distintos.

“Los delitos en que podrían haber incurrido los panistas configuran actos del crimen organizado, por eso, efectivamente hablamos del Cártel Inmobiliario del PAN y de la necesidad que, desde el Congreso de la Ciudad de México, podamos darle puntual seguimiento a un caso de presunta corrupción inmobiliaria auspiciada por diversas administraciones de la Benito Juárez para enriquecerse, anteponiendo su beneficio a la vida e integridad de las personas”, concluyeron.