Pide PRD a INE nulidad del proceso de revocación de mandato

POR RITA MAGAÑA

El PRD presentó ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un juicio de inconformidad, a fin de que la autoridad electoral anule el ejercicio de revocación de mandato por las descaradas violaciones a la Constitución y los Principios Básicos Electorales.

Indicó que los principales actores son altos funcionarios federales, gobernadores, gobernadoras y dirigentes del partido Morena, encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes actuaron como delincuentes electorales.

A este respecto, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano Grijalva destacó que si no se anula este ejercicio se deja el precedente peligroso de que se pueden seguir violando principios básicos de la Constitución, mandatos electorales y diversos ordenamientos, así como a los órganos electorales, al Tribunal Electoral y sentencias de la Corte y del propio Poder Legislativo.

Mencionó que se violentó descaradamente los principios básicos de la constitucionalidad democrática y de los mandatos electorales.

“No podemos permitir que quede como parte de la picaresca política como algo que no tiene importancia, no queremos que se siente un precedente para los próximos procesos electorales; no queremos que se piense que simple y sencillamente se puede volar la Ley ordenamientos y que no haya ninguna consecuencia”, dijo.

Aseveró que la nulidad del proceso para la revocación de mandato debe tener consecuencias para los que cayeron en estas conductas ilícitas.

“Quien fue el causante de todo esto, como principal violador de todos estos preceptos es el Presidente de la República, el que tendría que ser sujeto a un nuevo proceso”, señaló.

Acusó que el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y altos dirigentes de Morena son delincuentes electorales que actuaron en pandilla tumultuariamente y deben ser sujetos de la aplicación de la ley y ser sancionados por cometer delitos graves al violar los ordenamientos electorales”.