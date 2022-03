Pide Sheinbaum retomar las clases presenciales en CDMX

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responsabilizó a los Consejos Técnicos escolares de no fomentar la asistencia de alumnos de nivel básico a clases presenciales, aun estando la Ciudad de México en semáforo epidemiológico verde; sin embargo, reconoció que aún hay planteles con problemas que les impiden funcionar.

“No necesariamente es un asunto de la SEP o de la Autoridad Educativa (AEFCM), que debe explicar el por qué de la asistencia intermitente de los niños; sino a veces es de cada Consejo Técnico de las escuelas; pero insistimos mucho en que es muy importante que regresen todos los días, ya, a las escuelas, ya tenemos mucho tiempo en Semáforo Verde, va muy bien la ciudad en términos del Covid. Así que niños y niñas, adolescentes, jóvenes, a estudiar”, dijo en entrevista.

En este sentido, la mandataria capitalina urgió a garantizar el derecho a la educación de niños y niñas, además destacó que se cuenta con una buena cobertura de vacunación contra Covid-19; “de nuestra parte, la orientación de que se regrese todos los días a clases”.

Tras visitar la Escuela Primaria “Dr. Belisario Domínguez”, en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, que cumple 99 años de existencia, señaló que ha transcurrido demasiado tiempo sin clases presenciales, por lo que también llamó a los padres de familia a que permitan a sus hijos regresar a tomar clases de manera presencial en los planteles.

“Algunas escuelas que tienen algunos problemas, las estamos atendiendo. He ido a territorio y muchos niños y niñas me dicen que van unos días sí, otros días no, entonces es muy importante (…), a los padres y madres de familia, a la Autoridad Educativa, a los maestros y maestros, hay que regresar todos los días a la escuela. Es muy importante recuperar la actividad presencial: no solamente la educación, la convivencia social, todo lo que significa la escuela”, señaló.

Antes, frente a estudiantes, mentores, madres y padres de familia de la escuela “Dr. Belisario Domínguez”, Sheinbaum Pardo dijo que este plantel se construyó en 1922, cuando José Vasconcelos, era el primer titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Luego recorrió el plantel, conoció los murales históricos que se encuentran al interior y supervisó la operación del comedor escolar que forma parte del programa “Alimentos Escolares Modalidad Caliente”.

Cabe señalar que este plantel se edificó escuela modelo para mil alumnos, con 18 salones, gimnasio, alberca para natación, canchas de fútbol y una serie de murales que evocaban la literatura clásica, particularmente Las mil y una noches.