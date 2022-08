Piden consejeros del IECM analizar la pertinencia de una reforma electoral

PATRICIA RAMÍREZ

FOTO: Cuartoscuro

Consejeros electorales del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) advirtieron que es necesario justificar la necesidad de una reforma electoral, para no afectar la eficiencia del sistema electoral mexicano.

Durante las mesas paralelas de la reforma electoral, organizadas por la coalición Va por México, el consejero Ernesto Ramos Mega demandó las recomendaciones que se han consensuado en el ámbito internacional, cuando se pretende reformar las reglas y procedimientos electorales.

En concreto, refirió seis aspectos y elementos para justificar la realización de una reforma, como solucionar un problema existente, es decir, identificar la problemática que impide contar con un mejor sistema democrático, un mayor nivel de competencia entre las fuerzas políticas o maximizar el ejercicio de derechos político-electorales.

Asimismo, se debe partir del consenso entre los actores y partidos políticos y para ese deben atender a todos los grupos sociales y tener en perspectiva la maximización de derechos; también escuchar voces expertas, toda vez que una reforma no sólo es un tema político, sino también técnico.

Refirió que esta reforma debe fortalecer la integridad electoral, lo cual posibilita contar con órganos electorales administrativos y jurisdiccionales autónomos, imparciales y profesionales y atar la credibilidad de la elección, mejorando los procesos y fortaleciendo la confianza y percepción de la ciudadanía.

Sobre la temporalidad de realización de la reforma, indicó que a la luz de la experiencia en el país, las reformas se han promovido o implementado en la víspera de una elección intermedia, situación que no acontece en la actualidad, debido a que el año próximo iniciará el proceso de renovación de la presidencia de la República. Por lo anterior, consideró que no es el momento para discutir una reforma electoral que pretenda la reformulación de las reglas, procesos y autoridades en la materia. Mi recomendación, admitió el consejero Ramos, es que se debería identificar los problemas y planear una mejor reforma electoral al concluir el 2024.

La consejera Carolina del Ángel Cruz consideró necesario revisar en el país la aplicación de justicia, se fortalezca la protección y defensa de los derechos humanos, ya que sin ellos no hay democracia.

La justicia en muchos casos carece de una perspectiva de derechos humanos, lamentó la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, quien participó como experta en este foro convocado por diversos grupos parlamentarios.