Prefieren conservar el cubrebocas

POR LILLIAN REYES

La Ciudad de México cumplió su primera semana, luego de que se autorizara eliminar el cubrebocas en espacios abiertos, sin embargo el anuncio del pasado jueves respecto al registro de 32 mil contagios, pone en duda si es el momento de hacerlo.

Aunque la Secretaría de Salud aclaró que la cifra no correspondía a nuevos casos y que el 90 por ciento de ellos se registraron en 2021, lo cierto es que el virus está presente y muchos mexicanos están conscientes de ello.

En un recorrido realizado por Ovaciones en la Zona Rosa, se constató que se reactivó la economía en este punto de capital y previo al inicio de la Semana Santa, antros, bares y restaurantes lucen repletos, aunque son los propios jóvenes quienes deciden mantener el uso de la mascarilla, incluso en espacios abiertos.

La pandemia no ha terminado

Para Areli Hernández la diversión y el cuidado no van separados, desde La Terraza, la joven baila divertida en compañía de amigos, pero luce un cubrebocas que combina con su ropa.

“Ya era tiempo de salir, ya estábamos hartos, pero divertirse no significa que se pueda ser irresponsable. Mi mamá me deja salir, pero me pone como cuatro cubrebocas y mi frasco de gel. Ahorita me estoy tomando mi chelita, pero cuando no, me lo pongo (la mascarilla) y estamos en la terraza.

“El virus sigue, pero ya estamos vacunados y con las medidas adecuadas se debe seguir la vida”, expresó.

Su amigo, Leonardo García respalda la idea.

“Ya regresamos a clases, mis papás al trabajo, también es tiempo de volver con los amigos. Hemos vivido dos años así, la parte buena es que ya nos acostumbramos a lavarnos las manos, cargar cubrebocas, ponernos gel, tener sana distancia, es probable que podamos enfermarnos, pero menos vulnerables”, indicó.

En contraste Juan Carlos García, quien recuerda que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum autorizó que en espacios abiertos ya no se utilice mascarilla.

“Quiero respirar, ser libre. Ahora podemos hacerlo, porque ya vamos de salida de la pandemia”, expresó.

-¿Sabes que los contagios continúan, no tienes miedo?

-No, ya me enfermé dos veces y ahora estoy vacunado. El covid sigue, pero ya con la vacuna pocos mueren.

Miedo al repunte

Sobre Reforma, una familia completa pasea con su cubrebocas puesto, Susana Herrera es madre de tres hijos, señala que aunque el gobierno informa que los contagios disminuyen, no es momento de bajar la guardia.

Al tomar de la mano a la más pequeña reconoce que el confinamiento fue difícil, pero de ser necesario volvería a aceptarlo pues teme más a un repunte.

“No hay que cantar victoria, ya una vez las cifras fueron a la baja y volvieron a subir, así es la tendencia, así son las pandemias. No podemos seguir confinados, es lógico, pero sólo resta cuidarnos”, sentenció.