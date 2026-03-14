El legislador sentenció que México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una república federada

Ante el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de que enviará el Plan B de la reforma electoral , el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, aseguró que su bancada revisará la propuesta cuando sea enviada, sin embargo, todo aquello que perjudique al futuro de México lo votarán en contra.

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“Hay que esperar a que venga y revisarlo todo. ¿Qué me preocupa? Que el país tiene grandes problemas, que no estamos discutiendo: la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación, y ahora venimos con un Plan B. Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda”, puntualizó.

El legislador sentenció que México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una república federada y acusó que hay una construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales.

Cuestionó que el poder Ejecutivo tenga la intención de regir la vida de los otros dos poderes, porque si hay algún exceso en alguna parte, se tiene que arreglar.

“El monto que nos dicen es 240 veces más pequeño que el error que tuvo López Obrador en el diseño de lo que dijo que iba a costar el Tren Maya y lo que costó el Tren Maya. Si hay excesos, se tienen que eliminar. Eso no tiene problema. Me preocupa la construcción de esas narrativas que parecen muy populares, pero que se hacen sin una reflexión profunda“, precisó.

Al ser consultado sobre si el Plan B podría ser avalado en este periodo ordinario de sesiones, el coordinador no descartó la posibilidad de que podría subir al pleno.

“Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales“, refrendó.