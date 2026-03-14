Pronóstico del clima en México hoy 14 de marzo: ¿Hará frío o se esperan lluvias?

Este sábado 14 de marzo se esperan lluvias aisladas, posibles chubascos y caída de granizo en la Ciudad de México y el Estado de México.

El clima en la Ciudad de México y el Estado de México estará marcado este sábado 14 de marzo por cielo parcialmente nublado por la mañana, presencia de bruma y ambiente frío a fresco en gran parte de la región.

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De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante las primeras horas del día se prevé un ambiente más frío en zonas altas del Estado de México, donde incluso podrían registrarse temperaturas muy bajas.

Lluvias y posible granizo por la tarde

Las condiciones cambiarán conforme avance el día. Por la tarde, el cielo pasará de medio nublado a nublado, con lluvias y chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la capital del país.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de varios fenómenos meteorológicos, entre ellos:

Descargas eléctricas

Posible caída de granizo

Rachas de viento de hasta 40 km/h

En el Estado de México se pronostican intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en 24 horas, mientras que en la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

Temperaturas en CDMX y Toluca

A pesar de las lluvias, se prevé un ambiente templado durante la tarde en la capital.

Los valores estimados son:

Ciudad de México

Temperatura mínima: 8 a 10 °C

Temperatura máxima: 24 a 26 °C

Toluca

Temperatura mínima: 4 a 6 °C

Temperatura máxima: 21 a 23 °C

Además, el viento será de componente oeste con velocidades de 10 a 25 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en algunas zonas de la región.

Recomiendan tomar precauciones

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del clima, especialmente durante la tarde, cuando podrían intensificarse las lluvias y registrarse tormentas con granizo en distintos puntos del Valle de México.