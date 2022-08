Rechaza Checo que el retiro esté cerca

Tiene contrato con redbull hasta 2024

La carrera del tapatío es motivo de inspiración para otros pilotos como Daniel Ricciardo, de McLaren

El piloto tapatío Sergio Pérez reconoce que aunque su pasión es la Fórmula Uno, los momentos más felices de su vida han sido afuera de las pistas, en compañía de su familia.

Con contrato hasta 2024 con la escudería austriaca Red Bull, el tapatío por el momento no piensa en el retiro.

En entrevista que recoge F1aldía, el tapatío comentó: ‘Todavía tengo contrato hasta 2024, pero no puedo imaginar que termine mi carrera entonces, soy demasiado joven para eso y todavía me divierto demasiado. Incluso si el deporte requiere mucho tiempo. Pero así son las cosas. La Fórmula 1 se convierte en tu vida y no puedes dejar eso atrás. Y, sin embargo, al final, no será difícil para mí”.

“Los momentos más bonitos de mi vida no tienen nada que ver con las carreras. El nacimiento de mis hijos, por ejemplo. Pero incluso las cosas simples significan mucho para mí. Cuando compro un taco de 20 pesos en México y paso tiempo con mi familia, esos son momentos que no se viven así en la Fórmula 1”, señala el tapatío Sergio Pérez, quien marcha tercero en la clasificación de pilotos.

A SEGUIR MEJORANDO

Sobre el hecho de competir por los primeros lugares del certamen de pilotos, el tapatío comentó que: ‘Creo que a día de hoy todo está muy abierto, así que tengo que seguir mejorando y empujando fuerte. Hay que mantener el ritmo hasta el final’.

Después del tradicional parón de verano, continúa el campeonato de la máxima categoría del deporte automotor. Regresa la actividad esta semana con el Gran Premio de Bélgica, en el famoso circuito de Spa que siempre ofrece muchas emociones. El belga es un circuito que suele ser complicado para el piloto mexicano, que esta ocasión llegará más confiado al importante compromiso del domingo.

CARRERA QUE INSPIRA

El paso del piloto mexicano por la Fórmula Uno es fuente de inspiración para otros pilotos, como es el caso de Daniel Ricciardo, de la escudería de McLaren, quien se encuentra en riesgo de perder su plaza para la próxima temporada.

El reconocido piloto australiano recordó en entrevista lo sucedido con Checo Pérez en 2020, cuando Racing Point anunció su salida del equipo y con un cierre increíble de temporada logró convencer a Red Bull para firmarlo.

‘Puedes ver las pequeñas cosas y como pueden cambiar como con Pérez, cuando su carrera parecía acabada, y ahora está potencialmente luchando por un campeonato del mundo. El deporte puede cambiar tan rápido’, declaró Ricciardo en entrevista con Motorsport.

LA EDAD NO ES OBSTÁCULO

Ricciardo, quien habló de su futuro agregó que la edad no es un impedimento para demostrar su calidad y que lo ve como una ventaja ante las nuevas generaciones por su experiencia.

‘Lo decía cuando tenía 27 años: “¡ah, me estoy haciendo mayor!”. En cierto modo, sí, me estoy haciendo mayor, pero creo que también conozco un poco más este deporte ahora y sé que las cosas llevan su tiempo’, finalizó el piloto.