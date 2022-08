Reconoce Dinenno fracaso ante Barça

AHORA ENFOCA SUS BATERÍAS EN EL AMÉRICA

Sabemos que para poder competir teníamos que estar al máximo nivel y no lo estuvimos, confiesa

El delantero sudamericano de los Pumas de la UNAM, Juan Ignacio Dinenno, respecta la opinión de los aficionados, que les criticaron duramente luego de la goleada 6-0 que sufrieron ante el Barcelona de la Liga Española de futbol.

El jugador del conjunto de la máxima casa de estudios, fue categórico al afirmar que más allá del resultado, están enfocados al partido que sostendrán el fin de semana ante las Aguilas del lAmérica: “Las críticas de cada uno es libre de hacerlo, sabemos que fue un resultado malo, no lo esperábamos, queríamos hacer historia, no pudimos pero está una gran experiencia, y poder aprender de ella para el sábado intentar ganar.

” Cada uno puede decir lo que quiera, están en la posición de hacerlo por lo que trabaja, un medio de comunicación, no voy a responder cada cosa que se diga, cada quién es responsable de lo que dice”.

“Sabemos que para poder competir teníamos que estar al máximo nivel y no lo estuvimos por distintas circunstancias. Más allá de eso creo que fue una gran experiencia para todos, algo que va a ser inolvidable”, abundó.

Para el atacante argentino, lo más importante es el próximo juego en el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, en el que enfrentarán al conjunto propiedad del empresario Emilio Azcárraga Jean: “El sábado es lo que realmente importa para nosotros en la liga, más allá de estas experiencias con Celta, Barcelona, todo eso debía servir para poder ganar”.

El ariete pampero ponderó la llegada del brasileño Dani Alves al conjunto de El Pedregal: “Excelente, como jugador no lo puedo describir, creo que sus números, su trayectoria, sus títulos, hablan solo por él. Como persona, fue una grata sorpresa, para nosotros es grato que desde el primer día se puso a disposición, es uno más, en la grandeza, su humildad enseña mucho”.

HABLA DANI ALVES

El internacional Dani Alves, flamante contratación de los Pumas, proveniente del Barcelona de España, dijo que la Liga MX es superior a la MLS, pues a la liga de los Estadus Unidos aún le falta tiempo para consolidarse.

En entrevista que recoge ESPN, el brasileño mencionó: “No es la MLS. Esa liga tardará más en crecer. Pero la Liga MX, hay algo ahí. La calidad es muy buena y la afición es increíble y, ya sabes, no creo que la gente vaya al estadio solo para ver a Dani Alves, pero tal vez pueda hacer que más gente preste un poco más atención desde el exterior. Eso solo puede ayudar.

“Me encanta México. Me encanta la Ciudad de México. Me encanta. Es tan hermoso; la gente es tan, tan amable. Pero para mí, la razón por la que me uní a Pumas fue ser parte de una liga que realmente puede crecer”, comentó.

Sobre las críticas que ha generado su fichaje con el conjunto auriazul y las dudas de si podrá rendir al máximo nivel, Dani Alves indicó: “Dicen que lo imposible no existe. A la mie… eso. ¡Existe! Créeme, existe. ‘Imposible’ es tan real como tú lo dejas ser”.

Este sábado en las instalaciones del Estadio Olímpico Universitario, el conjunto que dirige Andrés Lillini recibirá la visita de las Águilas del América.