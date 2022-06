Recriminan diputados de Morena a IECM pelear judicialmente recorte a su presupuesto

POR PATRICIA RAMÍREZ

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó la posibilidad de incrementar el presupuesto del Instituto Electoral capitalino, pues consideraron que es indispensable que la función electoral entienda los tiempos que corren y deje de pelear, por la vía judicial, las decisiones legislativas.

Luego de que el Tribunal Electoral de la CDMX ordenó reponer al menos 198 millones de pesos al presupuesto de este año para el IECM, los legisladores de Morena lamentaron que “el Instituto Electoral capitalino (IECM), lleve acciones de resistencia a los cambios que se han hecho desde el poder Legislativo para la racionalidad del gasto público y dar atención a las necesidades de la gente”.

“Aunque estén en todo su derecho, consideramos que, al igual que el resto de entidades públicas, los órganos electorales deben aprender a ajustar su presupuesto al principio constitucional de austeridad. Es necesario que la función electoral entienda los tiempos que corren y deje de pelear, por la vía judicial, las decisiones que los representantes del pueblo hemos adoptado”, indicaron en un comunicado.

En este contexto, enfatizaron que por el momento el Congreso no ha sido notificado sobre la resolución del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en el que se ordena la reintegración de 198 millones de pesos al IECM, y adelantaron que en su momento se analizará las acciones a seguir.

Asimismo, aclararon que la resolución del Tribunal no está relacionada con la reciente reforma electoral aprobada en mayo, sino con la designación del presupuesto para el año 2022. “Es infundado que señalen que está Soberanía no fundó y motivó el presupuesto asignado al Instituto Electoral”, comentaron.

Asimismo, consideraron que las acciones interpuestas por el Instituto Electoral de la Ciudad de México frente a las decisiones soberanas del poder Legislativo, en los ajustes presupuestales, responden a un esquema de austeridad que se ha implementado en el gasto público.

Por último, afirmaron que las decisiones que se han tomado van en congruencia y en atención a “nuestras atribuciones constitucionales de asignar los presupuestos públicos a las entidades de la Ciudad con base al cumplimiento irrestricto del principio constitucional de austeridad y racionalidad”.