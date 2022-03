En el proyecto de presupuesto para el año 2023 el Gobierno incluye un “impuesto mínimo sobre los ingresos de los multimillonarios” de al menos 20 por ciento, lo cual será una justa medida de redistribución de la riqueza.

Esta medida no la propone, como pudieran pensar, el presidente López Obrador para México, sino el presidente Joe Biden para Estados Unidos, con lo que planea recaudar 360 mil millones de dólares para reducir el déficit federal y financiar nuevo gasto.

La propuesta es que las familias con un patrimonio superior a 100 millones de dólares (alrededor dos mil millones de pesos) sean los que paguen este nuevo gravamen que se aplica sobre los ingresos reales y no realizados, es decir el aumento en el valor de una inversión no vendida y no simplemente de los activos subyacentes.

La estratosférica cifra de recaudación esperada con este impuesto afectará solo a 700 multimillonarios del vecino país, donde radican la cuarta parte de los súper ricos del mundo.

Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffet y Michael Bloomberg, son algunos de los famosos magnates cuyas fortunas serían gravadas con la propuesta de Biden, si es aprobada por el Congreso.

El debate está en puerta. Mientras, las mayorías empobrecidas (también en Estados Unidos hay pobres) lo ve apropiado; los sectores recalcitrantes de la derecha, agrupados en el Partido Republicano no muestran satisfacción por la iniciativa que, por cierto, pudiera ser adoptada por otras naciones del mundo, como se ha sugerido en el G20, que agrupa a las economías más grandes del globo. Ya veremos.

SUSURROS

La guerra en Ucrania no sólo marca un nuevo orden mundial, al pasar de la unipolaridad a la tripolaridad (EU, Rusia y China) sino que es también la primera en vivirse en las redes sociales.

Lo que se ha denominado la guerra 3.0 hace a un lado las grandes cadenas de televisión, las imágenes son trasmitidas por Twitter, Instagram y Facebook por miles de personas.

Hace 32 años la llamada guerra del golfo fue la exclusiva de CNN, con imágenes en vivo de bombardeos, pero hoy las televisoras replican lo difundido en las redes.

Esto no es tan positivo como pareciera pues se cuelan muchos mensajes que obedecen a intereses económicos y políticos, especialmente de EU y Europa, y al no estar soportados por medios de información masivos tradicionales, filtran noticias manipuladas, falsas e imágenes alteradas.

