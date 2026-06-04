Mundial 2026: Gobierno presenta agenda cultural en CDMX

Esta mañana, durante la conferencia matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum se presentó el programa cultural que se seguirá en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 y durante la celebración de la justa deportiva en la capital del país.

Además del Fan Fest del Zócalo Capitalino y de las activaciones físicas y deportivas previstas para la temporada, el sector Cultura se suma a las iniciativas y esta mañana se presentaron las diferentes actividades de las que podrán disfrutar los turistas nacionales e internacionales en la CDMX.

Entre programaciones especiales de los museos y muestras gastronómicas, la coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, habló sobre lo previsto para la celebración de la justa mundialista en los distintos museos, espacios públicos y privados de la capital del país.

Actividades culturales durante el Mundial 2026

Como parte del programa gubernamental Mundial Social, que busca dejar un legado deportivo y cultural en el marco de la Copa del Mundo FIFA 2026, esta mañana se presentó la agenda cultural de la CDMX durante este evento deportivo.

GABRIELA CUEVAS BARRÓN.

Habló sobre los eventos dentro de la CDMX durante la Copa del Mundo 2026. Foto: Cuartoscuro

2 Noches de museos en 17 recintos.

en 17 recintos. 41 actividades en el Jardín Escénico.

30 rutas de conocimiento arqueológico.

57 exposiciones temporales en 29 recintos.

en 29 recintos. 3 rutas de muralismo mexicano.

11 travesías arqueológicas en 6 entidades.

en 6 entidades. 34 actividades alusivas al Juego de Pelota.

Festival Gastronómico en Campo Marte "México de mis sabores"

Itacate: Recetas tradicionales en el Complejo Cultural Los Pinos.

¿Cuándo y dónde registrarse?

Toda la programación estará disponible a partir del 11 de junio y hasta el 19 de julio. Podrás registrar tu acceso y consultar mayores detalles a través de la aplicación oficial México Invita, que es donde podrás consultar todas las actividades disponibles durante la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México.

Te recomendamos registrarte con tiempo a las actividades de tu interés para evitar la saturación.