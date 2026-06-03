Eugenio Derbez lleva el caos al límite con ´Circo Gómez´, su apuesta por la animación para adultos

Mientras las plataformas de streaming intensifican la competencia por conquistar nuevas audiencias, una producción mexicana busca abrirse paso en un terreno que durante años ha estado dominado por proyectos extranjeros.

Con humor irreverente, personajes extravagantes y una historia cargada de situaciones absurdas, una nueva apuesta promete demostrar que la animación para adultos hecha en México tiene mucho que ofrecer.

Detrás de esta propuesta se encuentra uno de los nombres más reconocidos de la comedia nacional, quien apuesta por un formato distinto para conectar con un público más maduro.

En Ovaciones te decimos cuándo y en dónde ver esta nueva serie animada.

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Derbez apuesta por la animación

Eugenio Derbez encabeza "Circo Gómez", una serie animada para adultos producida por 3Pas Studios que llegará a ViX Premium con la intención de impulsar un género que aún tiene poco espacio dentro de la industria latinoamericana.

La producción fue realizada completamente en México, desde la escritura hasta la grabación y el desarrollo de la animación.

Sus productores destacan que el proyecto busca demostrar que el talento mexicano tiene la capacidad de competir con estándares internacionales sin depender de estructuras extranjeras.

Vanessa Bauche, una de las voces principales de la serie, señaló que proyectos como este representan una oportunidad para fortalecer la animación dirigida a adolescentes y adultos en el país.

La actriz destacó que existe una enorme cantidad de talento en áreas como el doblaje y la creación de contenido animado, por lo que considera importante que cada vez existan más espacios para este tipo de producciones.

La serie también forma parte de la estrategia de ViX para consolidarse como una plataforma que impulse la animación original latinoamericana y amplíe la oferta de contenidos dirigidos a públicos adultos.

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Elenco de Circo Gómez

La producción reúne a un destacado grupo de actores y comediantes que darán vida a los peculiares integrantes de esta familia circense:

Eugenio Derbez como Filiberto Gómez , el maestro de ceremonias convencido de que sigue siendo una gran estrella.

Vanessa Bauche interpreta a Lupita Gómez , una mujer fuerte, carismática y pieza fundamental para mantener unida a la familia.

Diana Bovio da voz a Vicky Gómez , una joven inteligente y sarcástica que sueña con escapar del circo.

Omar Chaparro interpreta a Refugio , un adolescente amante del peligro y los desafíos .

Teco Lebrija presta su voz a Chiquimoco, el peculiar payaso que forma parte esencial del espectáculo.

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Estreno y dónde ver Circo Gómez

La serie "Circo Gómez" se estrenará el próximo 5 de junio exclusivamente a través de ViX Premium.

La primera temporada contará con 10 episodios, en los que los espectadores podrán seguir las desventuras de una familia que lucha por evitar que su circo desaparezca mientras enfrenta constantes conflictos internos.

La producción representa una de las apuestas más ambiciosas de ViX dentro del segmento de animación para adultos, un mercado que continúa creciendo en América Latina.

¿De qué trata la serie Circo Gómez de Derbez?

La historia sigue a los Gómez, una familia disfuncional dedicada a mantener vivo un viejo circo itinerante que atraviesa una profunda crisis financiera.

En medio del caos, Filiberto Gómez sigue creyendo que conserva la fama y el prestigio de sus mejores años, mientras cada integrante enfrenta sus propios problemas personales.

Sin embargo, detrás del humor ácido y las situaciones políticamente incorrectas, la serie también explora temas como la unidad familiar, la tolerancia y la importancia de mantenerse juntos cuando todo parece derrumbarse.

Vanessa Bauche destacó que el personaje de Lupita representa el corazón de la familia, una figura que intenta sostener a todos pese a las diferencias y conflictos que surgen constantemente.

Además, la serie aborda dinámicas familiares contemporáneas, incluyendo temas relacionados con los micromachismos y los desafíos que enfrentan las parejas para evolucionar juntas.

Con una combinación de sátira, comedia adulta y personajes excéntricos, "Circo Gómez" busca convertirse en una referencia de la animación mexicana contemporánea y abrir nuevas oportunidades para creadores, guionistas y actores de doblaje en la industria nacional.

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