¡Fin de semana de conciertos en CDMX! Conoce qué shows imperdibles harán vibrar a miles de fans del 5 al 7 de junio
La Ciudad de México vivirá un intenso fin de semana musical con artistas nacionales e internacionales que se presentarán en los principales recintos de la capital. Consulta la cartelera completa y descubre qué conciertos podrás disfrutar del 5 al 7 de junio de 2026
Little Jesus | Lunario del Auditorio Nacional @thelittlejesus
Géneros desde el pop, rock y urbana, harán vibrar a la capital del país durante estos días.
Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente y vivir la experiencia de la música en vivo en la CDMX.
¿Qué conciertos habrá el fin de semana en CDMX?
Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes, serán sede de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar el lugar con cada canción.
Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.
Conciertos de hoy, viernes 5 de junio de 2026
Metronomy - Teatro Metropólitan - 21:00 horas
Camera Obscura - Foro Indie Rocks - 21:00 horas
Little Jesus y Los Románticos de Zacatecas - Lunario del Auditorio Nacional - 20:30 horas
Hello Seahorse - Foro A - 21:00 horas
Atsuko y Matteo - Auditorio BB - 21:00 horas
Pandora y Flans - Auditorio Nacional - 20:30 horas
I Hate Models - Pepsi Center WTC - 18:30 horas
Amenra - Fuck off room - 20:00 horas
Qué concierto hay el sábado, 6 de junio, en CDMX
Matisse - Auditorio Nacional - 20:00 horas
Milo J - Palacio de los Deportes - 20:00 horas
Te vi en un planetario - Lunario del Auditorio Nacional - 20:00 horas
Los Románticos de Zacatecas - Doppler Texcoco - 21:00 horas
The Growlers - Teatro Metropólitan - 20:00 horas
Rhapsody - Pepsi Center WTC - 20:00 horas
Clubz - Mimi -
S7N - Fuck Off Room - 20:00 horas
Conciertos en CDMX: domingo 7 de junio de 2026
Little Jesus y Clubz - Lunario del Auditorio Nacional - 19:00 horas
Rawayana - Palacio de los Deportes - 19:00 horas
Beatriz Adriana - La Maraka - 18:30 horas
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