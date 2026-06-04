¡Fin de semana de conciertos en CDMX! Conoce qué shows imperdibles harán vibrar a miles de fans del 5 al 7 de junio

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas.

Distintos recintos de la capital ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.

En Ovaciones tenemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026, en la CDMX.

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Little Jesus | Lunario del Auditorio Nacional @thelittlejesus



Géneros desde el pop, rock y urbana, harán vibrar a la capital del país durante estos días.

Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente y vivir la experiencia de la música en vivo en la CDMX.

¿Qué conciertos habrá el fin de semana en CDMX?

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes, serán sede de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar el lugar con cada canción.

Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.

Conciertos de hoy, viernes 5 de junio de 2026

Metronomy - Teatro Metropólitan - 21:00 horas

Camera Obscura - Foro Indie Rocks - 21:00 horas

Little Jesus y Los Románticos de Zacatecas - Lunario del Auditorio Nacional - 20:30 horas

Hello Seahorse - Foro A - 21:00 horas

Atsuko y Matteo - Auditorio BB - 21:00 horas

Pandora y Flans - Auditorio Nacional - 20:30 horas

I Hate Models - Pepsi Center WTC - 18:30 horas

Amenra - Fuck off room - 20:00 horas

Qué concierto hay el sábado, 6 de junio, en CDMX

Matisse - Auditorio Nacional - 20:00 horas

Milo J - Palacio de los Deportes - 20:00 horas

Te vi en un planetario - Lunario del Auditorio Nacional - 20:00 horas

Los Románticos de Zacatecas - Doppler Texcoco - 21:00 horas

The Growlers - Teatro Metropólitan - 20:00 horas

Rhapsody - Pepsi Center WTC - 20:00 horas

Clubz - Mimi -

S7N - Fuck Off Room - 20:00 horas

Conciertos en CDMX: domingo 7 de junio de 2026

Little Jesus y Clubz - Lunario del Auditorio Nacional - 19:00 horas

y - Lunario del - Rawayana - Palacio de los Deportes - 19:00 horas

- Palacio de los Deportes - 19:00 horas Beatriz Adriana - La Maraka - 18:30 horas

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