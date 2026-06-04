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¡Fin de semana de conciertos en CDMX! Conoce qué shows imperdibles harán vibrar a miles de fans del 5 al 7 de junio

La Ciudad de México vivirá un intenso fin de semana musical con artistas nacionales e internacionales que se presentarán en los principales recintos de la capital. Consulta la cartelera completa y descubre qué conciertos podrás disfrutar del 5 al 7 de junio de 2026

¡Fin de semana de conciertos en CDMX! Conoce qué shows imperdibles harán vibrar a miles de fans del 5 al 7 de junio

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La Ciudad de México se prepara para un fin de semana cargado de ritmo, luces y miles de fanáticos listos para cantar a todo pulmón con sus artistas y bandas favoritas. 

Distintos recintos de la capital ya están listos para recibir a figuras nacionales e internacionales que convertirán la agenda musical en una auténtica fiesta para los amantes de los conciertos.

En Ovaciones tenemos la agenda completa de los conciertos para este fin de semana, del viernes 22 al domingo 24 de mayo de 2026, en la CDMX.

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Little Jesus | Lunario del Auditorio Nacional @thelittlejesus

Géneros desde el pop, rock y urbana, harán vibrar a la capital del país durante estos días. 

Todo apunta a que será un fin de semana ideal para salir, disfrutar del ambiente y vivir la experiencia de la música en vivo en la CDMX.

¿Qué conciertos habrá el fin de semana en CDMX?

Recintos icónicos como el Auditorio Nacional, el Estadio GNP Seguros, la Plaza de Toros México y el Palacio de los Deportes, serán sede de espectáculos llenos de energía, producción y emoción, donde miles de asistentes harán retumbar el lugar con cada canción.

Mientras artistas internacionales vuelven a tierras mexicanas para reencontrarse con su público, talentos nacionales también afinan detalles para ofrecer shows memorables que prometen conquistar a sus seguidores.

Conciertos de hoy, viernes 5 de junio de 2026

  • Metronomy - Teatro Metropólitan - 21:00 horas

  • Camera Obscura - Foro Indie Rocks - 21:00 horas

  • Little Jesus y Los Románticos de Zacatecas - Lunario del Auditorio Nacional - 20:30 horas

  • Hello Seahorse - Foro A - 21:00 horas

  • Atsuko y Matteo - Auditorio BB - 21:00 horas

  • Pandora y Flans - Auditorio Nacional - 20:30 horas

  • I Hate Models - Pepsi Center WTC - 18:30 horas

  • Amenra - Fuck off room - 20:00 horas

Qué concierto hay el sábado, 6 de junio, en CDMX

  • Matisse - Auditorio Nacional - 20:00 horas

  • Milo J - Palacio de los Deportes - 20:00 horas

  • Te vi en un planetario - Lunario del Auditorio Nacional - 20:00 horas

  • Los Románticos de Zacatecas - Doppler Texcoco - 21:00 horas 

  • The Growlers - Teatro Metropólitan - 20:00 horas

  • Rhapsody - Pepsi Center WTC - 20:00 horas

  • Clubz - Mimi - 

  • S7N - Fuck Off Room - 20:00 horas

Conciertos en CDMX: domingo 7 de junio de 2026

  • Little Jesus y Clubz - Lunario del Auditorio Nacional - 19:00 horas
  • Rawayana - Palacio de los Deportes - 19:00 horas
  • Beatriz Adriana - La Maraka - 18:30 horas

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