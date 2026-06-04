¿Se van a divorciar? Mariana Echeverría rompe el silencio sobre su separación con Óscar Jiménez

Los rumores sobre una posible crisis matrimonial volvieron a encender las redes sociales luego de que Mariana Echeverría hablara sobre una aparente "separación" de su esposo, el futbolista mexicano Óscar Jiménez.

La noticia generó una ola de especulaciones entre sus seguidores, especialmente en medio de los recientes cambios profesionales que enfrenta el guardameta.

Sin embargo, la conductora decidió aclarar personalmente lo que ocurre en su relación y revelar los verdaderos motivos detrás de la distancia que actualmente mantiene con el portero.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de esta polémica entre la ex habitante de la Casa de los Famosos y el nuevo portero de Atlante.

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Foto: @oscarfcofabela1



¿Óscar Jiménez vuelve a la soltería?

La reciente incorporación de Óscar Jiménez a las filas del Atlante para el Apertura 2026 de la Liga MX provocó que resurgieran rumores sobre una supuesta separación con Mariana Echeverría.

Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales después de que la conductora mencionó que actualmente se encuentra lejos de su esposo, situación que muchos interpretaron como el inicio de un proceso de divorcio.

Sin embargo, la realidad sería muy distinta. La distancia entre ambos estaría relacionada con la mudanza familiar que atraviesan tras la salida del arquero del Club León y su regreso a la Ciudad de México para iniciar una nueva etapa profesional con los Potros de Hierro.

Mientras Jiménez ya se encuentra enfocado en sus nuevos compromisos deportivos, Mariana permanece organizando la mudanza, la búsqueda de vivienda y la inscripción escolar de sus hijos, lo que ha provocado una separación temporal.

Mariana Echeverría rompe el silencio sobre su divorcio con Jiménez

Ante la insistencia de sus seguidores, Mariana Echeverría aprovechó las redes sociales para aclarar de una vez por todas cuál es la situación actual de su matrimonio.

La conductora negó categóricamente que exista un divorcio o una ruptura sentimental con el padre de sus hijos.

"No, no me andaba divorciando. Nosotros dijimos que si nos íbamos al viaje o íbamos a regresar muchísimo más enamorados o divorciados. Y la verdad es que nos portamos muy bien", mencionó.

La también presentadora explicó que, como cualquier pareja, existen diferencias en la convivencia diaria, aunque eso no representa una amenaza para su relación.

"Somos una pareja extraordinaria, somos el agua y el aceite, por supuesto que hay discusiones de tonterías", aseguró.

Mariana destacó que la comunicación y el cariño continúan siendo la base de su matrimonio, motivo por el cual considera que su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

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"Siento que somos una de las parejas más estables del medio y ojalá así sea hasta que la muerte nos separe", compartió.

Asimismo, explicó que la actual separación física obedece únicamente a cuestiones logísticas derivadas de la mudanza familiar.

"Se acabó León, ya se pasaron dos años, ayer le hice su despedida a Óscar".

La conductora detalló que el futbolista ya dejó Guanajuato para comenzar su nueva etapa laboral, mientras ella se quedó a cargo de coordinar el traslado de toda la familia.

"Sí alcanzó a despedirse y ya hoy se fue, me quedo yo con los críos, la mudanza, a buscar casa y escuela, todo a la distancia mientras organizo todo este rollo".

Incluso adelantó que esperan reencontrarse a finales de junio, cuando concluyan los preparativos para establecerse nuevamente en la Ciudad de México.

Óscar le da el sí a Atlante

Paralelamente a esta situación familiar, Óscar Jiménez fue confirmado como nuevo portero del Atlante de cara al Apertura 2026.

El arquero de 34 años llega como agente libre tras finalizar su etapa con León y reforzará la plantilla dirigida por Miguel Herrera en el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División.

La llegada del experimentado guardameta marca el inicio de una nueva etapa tanto en su carrera deportiva como en la vida familiar que comparte con Mariana Echeverría y sus hijos.

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