Regresan a comisiones del Congreso dictamen que prohíbe las corridas de toros

POR PATRICIA RAMÍREZ

La mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México regresó a comisiones el dictamen de la Comisión de Bienestar animal con el que se prohíben las corridas de toros, por lo que ese tema se encamina a ser rechazado, al tener en contra a Morena y sus aliados.

El asunto generó una intensa discusión en la sesión de este martes, pues legisladores del PAN, PRD y la asociación parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, insistieron en que fuera el pleno el que decidiera el destino de este dictamen.

Sin embargo, el presidente de la mesa directiva, el morenista Héctor Díaz Polanco, determinó regresarlo a la comisión de origen, la cual deberá realizar un ejercicio de parlamento abierto y volver a dictaminar en un plazo de diez días hábiles.

El presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez, rechazó la determinación de la mesa directiva y lamentó que se incumpla el reglamento interno del Congreso de la Ciudad de México. Adelantó que el próximo 27 de abril habrá foros con empresarios y representantes sindicales de los trabajadores relacionados con las corridas de toros.

La panista Ana Villagrán sentenció que este dictamen ha tenido un manejo sucio, el proceso para discutirlo ha estado mal hecho que ha sido este proceso en términos de cómo ha sido manoseado por el interés político que está deteniendo el tema de toros y no el tema primordial que tendría que ser el bienestar animal.

“Fue a petición del gobierno, yo no sé si a usted no lo invitaron a esa conversación querido presidente, pero esto se dio, entonces el parlamento abierto se cumplió en los términos, entonces no puede ser que ahora la hoja de requisitos que le dan al diputado Jesús Sesma venga diciendo que no cumplimos con el parlamento abierto, cuando fue por zoom como a ustedes tanto les gusta, pero se dio”, sentenció.

Asimismo, el diputado perredista Jorge Gaviño detalló que el meollo del asunto es que Morena y sus aliados no quieren discutir el tema, y por eso están tratando de alargarlo.

“La mayoría de la gente de afuera no quiere ya la fiesta brava, no lo quiere, y por eso es la presión política, y entonces buscan argucias legales para no discutir el tema, esa es la verdad”, advirtió.

En contraposición, la coordinadora de los diputados de Morena, Martha Ávila, aseveró que los posicionamientos de los foros tienen que reflejarse en la iniciativa, lo que no fue así al momento en que se aprobó el dictamen en la comisión, por lo que el mismo no cumple con los requisitos legales.

Agregó que el tema de la fiesta brava es mediático y que lamentablemente no ha habido los canales necesarios para desahogarlo con los sectores involucrados.

Los coordinadores de las asociaciones parlamentarias Ciudadana y Mujeres Demócratas, Royfid Torres González y Elizabeth Mateos Hernández, respectivamente, acusaron que no fueron tomados en cuenta sus puntos de vista sobre el dictamen para prohibir las corridas de toros, en reunión de la mesa directiva.