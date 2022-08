Renuncia diputado como protesta por permanencia de Alito en el PRI

PATRICIA RAMIREZ

Foto: @shamir_fdz

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados perdió a uno de sus integrantes, luego de que el diputado Shamir Fernández Hernández anunció su renuncia a ese partido y por tanto a la fracción parlamentaria, en protesta por la permanencia de Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia del PRI, pese a los señalamientos que hay en su contra.

Con esta baja, el PRI se quedará con 69 diputados federales, con lo que disminuye su presencia en San Lázaro y en la toma de decisiones.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia, de manera irrevocable, como militante del PRI y, por ende, del grupo parlamentario al que pertenezco en la Cámara de Diputados. Considero que con la actual dirigencia nacional hemos perdido la oportunidad de reinventarnos como instituto político en un momento de transformaciones sociales que requieren de la construcción de un nuevo proyecto social”, señaló en conferencia.

El diputado de Coahuila, que se declaró diputado sin partido, insistió en que el PRI ya no atiende las necesidades del país y ha desviado sus ideales, principios y valores con los cuales se identificaba.

Destacó que ejerció siempre todo momento sus labores con un alto sentido del deber y de justicia social, siempre con el objetivo de contribuir a combatir la desigualdad social, la exclusión y la marginación en Torreón, Coahuila, de donde es originario.

Fernández enfatizó que el PRI ya no está escuchando a su militancia, que es la mayor riqueza del priismo, cometiendo el gran error de dejar de escuchar a los liderazgos que exigen un verdadero cambio para dirigir el partido con humildad.

Indicó que, siendo congruente con sus principios, ya no puede continuar en el instituto político, sobre todo cuando existen denuncias en contra de quien es su dirigente nacional, el diputado Alejandro Moreno Cárdenas.

“Creo que es el momento más difícil que ha tenido el partido en muchos años, porque la dirigencia no ha hecho las cosas como deben ser. Hemos tenido bastantes dirigentes que han hecho su trabajo y hoy, en este momento, hay muchos señalamientos que no nos ayuda ni abonan a la confiabilidad del ciudadano, ni del militante”, precisó.