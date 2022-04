Santander reitera su interés por la compra de Banamex

POR AIDA RAMÍREZ

Este martes, el Banco Santander reiteró su interés por Banamex, de Citigroup, operación que se espera se concrete, independientemente del comprador, hacia finales de 2023 o principios de 2024.

Al dar a conocer los resultados del grupo financiero al primer trimestre de este año, el consejero delegado, José Antonio Álvarez destacó que la presidenta del Grupo, Ana Botín, ha señalado las condiciones, requerimientos para participar, “y vamos a analizar la transacción”.

No obstante, precisó que en estos momentos no hay nada que añadir al comentario, ya que “no tenemos información adicional a la que ya es pública, y el proceso no ha comenzado”, por lo que dijo desconocer quiénes serían los interesados en la compra; “la operación de Banamex no está lanzada.

“Estas operaciones se lanzan cuando a uno lo invitan y tienes que firmar lo que e llama NDA; una vez que firmas te dejan entrar a los datos y entonces, en ese momento, se sabrá quién está interesado o quién no; por lo tanto, no tengo idea, no puedo comentar” de quienes están interesados.

De las condiciones dadas a conocer por Santander para analizar la compra de Banamex es que la operación se realice a buen precio, que se aborde sin necesidad de llevar a cabo una emisión de acciones o que se mantenga la ratio de capital en 12 por ciento y que tenga el visto bueno del gobierno de México.

Cuestionado sobre cómo financiaría la operación Santander, señaló que “nosotros establecimientos unos criterios que se mantienen, que eran muy claro; criterios de rentabilidad, de que fuéramos bienvenidos, y de que no había emisión de acciones”.

Además, observó que “hay múltiples opciones y mucha flexibilidad” para llevar a cabo la operación; y “cuando ello ocurra, no se piense que es una operación de mañana, esta es una operación que desconozco, pero desde fuera tiene más bien la idea de que puede ser final del 2023-2024, por lo que se ha dicho. Citi no sé a qué velocidad quiere rodar el proceso, pero nosotros hemos definido estas condiciones y esas condiciones se mantienen”, aseveró José Antonio Álvarez.

Por otro lado, destacó que las relaciones no sólo con el gobierno de México, sino con todos los gobiernos de los países en donde opera “tenemos buena relación”.