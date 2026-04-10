Autoridades federales destacaron su trayectoria y anunciaron el fortalecimiento de programas de formación para mujeres en el arbitraje deportivo

Luego de que Katia Itzel García fue seleccionada para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 , la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la árbitra mexicana y destacó su perfil profesional durante su conferencia matutina.

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Señaló que García ha consolidado una trayectoria en el arbitraje nacional e internacional e indicó que su participación representa a México en un evento de alcance global.

“Muchas felicidades a Katia… es una mujer que no solamente es una extraordinaria árbitra, sino también una mujer muy completa en todos los sentidos”. Añadió que su presencia en el Mundial se vincula con el impulso a la participación femenina en el deporte.

El titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, informó que la institución actualizó los programas de formación en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Señaló que estos incluyen capacitación en arbitraje con cursos en línea y presenciales.

Pacheco indicó que se busca incrementar el número de juezas y árbitras en distintas disciplinas. Explicó que una mayor preparación en arbitraje fortalece la presencia de México en competencias internacionales, en especial en deportes donde la evaluación depende de jueces.

Señaló que se trabaja con la Secretaría de Educación Pública para que los programas puedan integrarse a nivel medio superior y superior, con contenidos especializados.

Explicó que la estrategia incluye coordinación con federaciones deportivas nacionales e internacionales, responsables de establecer reglas y certificaciones. Añadió que la Conade acompaña estos procesos mediante capacitación continua, con el objetivo de ampliar la presencia de árbitras mexicanas en competencias oficiales.

Informó que la estrategia deportiva contempla ampliar la participación de mujeres en el arbitraje y en el deporte en general. Esta política se articula con programas de formación y colaboración con federaciones nacionales e internacionales rumbo a competencias internacionales.