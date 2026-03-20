La presidenta sostuvo que el Partido del Trabajo definirá su postura final, mientras la iniciativa incorpora ajustes sobre equidad de género

Pese a posicionamientos divergentes dentro de esa fuerza política en el Congreso, particularmente sobre la redacción vinculada a la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su expectativa de que el Partido del Trabajo (PT) respalde el denominado Plan B de la reforma electoral.

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La mandataria señaló que la definición corresponde al propio PT y que su gobierno mantiene la expectativa de acompañamiento legislativo, en un contexto donde la coalición ha mostrado matices en la discusión de los alcances de la reforma.

“Se tienen que poner de acuerdo el PT, si va a apoyar o no, depende de ellos. Nosotros creemos que sí van a apoyar, pero vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”, indicó, al referirse a declaraciones del coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, quien advirtió que el tema “sigue haciendo ruido” y que la redacción puede ajustarse.

Dentro de los cambios previstos en la iniciativa, la presidenta destacó la incorporación de medidas para fortalecer la equidad de género en los procesos electorales y en la representación popular, a partir de una propuesta impulsada por la senadora Malú Micher, la cual cuenta con el aval del Ejecutivo.

Sheinbaum subrayó que este componente busca ampliar la participación de las mujeres en la vida política, en línea con los principios de igualdad sustantiva, y adelantó que se integrará formalmente al proyecto de reforma que se discute en el Poder Legislativo.

Desde Cancún, Quintana Roo, la presidenta mencionó que legisladoras del propio PT han manifestado respaldo a la iniciativa, lo que, a su juicio, refleja que la posición final del partido aún se encuentra en proceso de definición interna.

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