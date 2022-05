Si tienen tiempo y dinero propio inicien campaña presidencial: AMLO

POR URBANO BARRERA

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de arranque para la sucesión presidencial del 2024, al aceptar que los funcionarios de su gabinete que aspiran a sucederlo, “si no tienen ocupaciones”, “si ya hicieron su tarea” y “no le cuesta al gobierno”, pueden hace campaña los fines de semana “son ciudadanos”.

“Yo no lo voy a hacer, pero voy a estar con el que gane la encuesta (proceso de selección del candidato de acuerdo a los estatutos de Morena), eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta”, para vigilar que no se use el presupuesto.

“Nada más eso, porque no se debe usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido”, aclaró.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento se le preguntó si la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum seguir como su consentida y respondió:

–“No, miren, es muy claro: En primer lugar, ya no hay ‘tapados’.

“Ya no hay eso, ya no hay ‘tapados’, no hay ‘tapados’, todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado.

“Y yo celebro de que haya relevo generacional” (…) Pero, “aquí lo importante es quién va a decidir, va decidir el pueblo, si es el soberano, porque eso es historia, eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata; y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay ‘tapado’.

“Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa porque, aunque tengo licencia, pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta, o sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido, pero por primera vez quedó escrito en el estatuto, en la norma de un partido.

“Entonces, se hace una encuesta. Ya lo hicimos cuando en el 2012, Marcelo era jefe de gobierno, yo estaba de dirigente de ese partido, de Morena; y se hizo la encuesta, yo gané la encuesta, y no por mucho, pero gané la encuesta.

“Los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura, pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas, y yo fui candidato porque gané la encuesta.

“Bueno, eso mismo es lo que yo deseo y al que gane la encuesta, hombre o mujer. Yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo; no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta, eso sí, va a quedar claro, voy a estar con el que gane la encuesta.

¿Los acompañaría en los eventos?

–“No, nada, nada, nada. Nada más eso, porque no se debe usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido”.

–Pero su opinión pesa mucho, señor presidente, una decisión de usted.

–“Ah, pero pesa más, tiene más peso la opinión de la gente”.

– Sí, pero su opinión pesa en la gente.

–“Sí, ¿y a dónde va Vicente?, donde va la gente, o sea, ¿a dónde voy a ir?, donde va la gente. O sea, primero, que la gente diga: ‘Este queremos, esta compañera, este compañero’”.

–¿Usted por quién votaría presidente?

–“Si me encuestan, porque también no sabemos, en su momento. Pero no hay ‘tapado’, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso ‘dedazo’, y es lo mejor que puede haber, que sean los ciudadanos los que decidan.

“Y hay muy buenas encuestadoras, y está demostrado técnica, científicamente que funciona el método; o sea, que si se hace bien la muestra, resulta.

“Y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora, sino que sean dos o tres. Y que haya supervisión de los que van a participar.

“Y que participen también los que tengan posibilidad porque, si no, pues es nada más para que aparezca en el currículum de que estuve participando para ser candidato a la Presidencia y solicite ser encuestado. Tiene que ser serio y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método.

“Y me llevo muy bien con todos, no saben cuánto, así, así, así, los quiero. O sea, a Claudia, a Adán, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoé, a todos, al doctor Alcocer, que es un gran maestro…”

–¿Los fines de semana haría campaña?

–“Ni los fines de semana”.

–Pero lo están haciendo, la doctora lo está haciendo, Marcelo lo está haciendo.

–“Pues es que ellos tienen tiempo, se están dando tiempo para eso, pero es distinto, es… Yo creo que, si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe de utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Son funcionarios públicos”, incitó.