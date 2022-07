Sufren beneficiarios por pérdida de tarjetas de programas sociales

POR AIDA RAMÍREZ

Adultos mayores que reciben el apoyo de los programas gubernamentales de

Bienestar, tienen que lidiar no sólo con los adelantos tecnológicos, sino también con

la alevosía con la que se manejan algunas instituciones bancarias, como Azteca y

Banorte.

Esto, porque hay personas que, por haber perdido su tarjeta -que inicialmente se

contrataba con alguno de estos dos bancos para que se dispersara el apoyo-, no

han podido retirar el dinero.

De ahí que hay beneficiarios que tienen en sus cuentas más de 30 mil pesos, “si no

es que hasta 50 mil”, porque han estado esperado más de dos o tres años para que

les entreguen su nueva tarjeta para poder disponer de los recursos del programa,

sin que ello suceda.

“Simplemente no es negocio para esos bancos, porque las personas saben más o

menos qué día les depositan su pensión y de inmediato van al cajero automático a

retirar el dinero, lo que no les genera prácticamente ningún interés a los bancos, no

hay negocio”, comentó un empleado de la Secretaría de Bienestar, que solicitó el

anonimato.

Señaló que tras la apertura de algunas de las sucursales de Banco del Bienestar en

la Ciudad de México, beneficiarios se le han acercado y le señalan que antes,

cuando se entregaban tarjetas de débito de las dos instituciones bancarias, se les

perdieron sus respectivas tarjetas con las que se podía disponer del recurso.

No obstante haber solicitado de inmediato la reposición, “es fecha que la tarjeta no

ha sido entregada, y sabemos en la Secretaría que hay cuentas que tienen más de

30 mil y hasta como 50 mil pesos”.

Durante 2022, las personas beneficiarias están recibiendo tres mil 850 pesos cada

bimestre, por lo que en el año habrán recibido 23 mil 100 pesos; en 2021, el recurso

que se dispersaba ascendía a tres mil 100 pesos, un total en el año de 18 mil 600

pesos.

En 2020 el apoyo fue de dos mil 700 pesos cada dos meses, por lo que en el año se

les otorgó 16 mil 200 pesos; en 2019 era de dos mil 550 pesos que se entregarían

bimestralmente para totalizar 15 mil 300 pesos en el año.

Inicialmente, en las reglas de operación se estableció que el apoyo económico se

entregaría de manera directa –sin intermediarios- mediante el uso de una tarjeta

bancaria –que inició antes de este sexenio con Banco Azteca y a partir de 2019 con

Banorte-, pues aún no se establecía que iniciaría operaciones Banco del Bienestar.

Si bien se han encontrado formas para tratar de acceder a dichos recursos, si la

persona adulta no solicita tal cual el producto con el que pueda acceder a su otra

cuenta, tendrá que seguir esperando a que le llegue la “bendita” tarjeta o a que en

alguna sucursal, sea Banorte o Banco Azteca, se conduelan de la gente que

requiere de su dinero, en muchos casos, para subsistir.

Ante esta situación, el presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México

(ABM), Rodrigo Brand de Lara a pregunta expresa, aseguró que tanto la Asociación

como varios bancos en particular, “hemos puesto especial atención a este

segmento; tenemos convenios firmados con la Condusef (Comisión Nacional para la

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), justamente para

tomar medidas concretas en atención a este segmento”.

Consideró que un tema importante que ha ocurrido no nada más en México, sino en

el resto del mundo, es justamente cómo la pandemia y la evolución a medios

digitales impactó de alguna manera a este segmento de la población, porque no son

nativos digitales como lo que pasa con la gente más joven; “sin embargo, se está

atendiendo, hay convenios, hay políticas”.

Recientemente, el director de Banco del Bienestar, que tiene en su manejo lo que

antes era Bansefi, aseguró que prácticamente se tienen operando un mil sucursales

en todo el territorio nacional, y se espera que, para la mitad de 2023, ya se tengan

dos mil 700 sucursales en funcionamiento.

En tanto llega ese momento, cabe destacar que por la falta de este tipo de

sucursales –en donde los cajeros son algo deficientes para su operación-, quienes

no tienen alguna cerca tienen que pagar en bancos comerciales alrededor de 40 a

50 pesos por cada disposición de efectivo en cajeros automáticos RED y unos 20

pesos por conocer su saldo.

Se tiene establecido que las sucursales brinden servicio a los habitantes de la

localidad de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas y el cajero automático los 365

días del año, con comisiones para conocer saldos y retiros de otras tarjetas

bancarias de cinco y 10 pesos, respectivamente.

En tanto que los productos y servicios que se ofrecerán son cuenta de débito, cajero

automático, y la dispersión de programas sociales.

Ello, toda vez que los adultos mayores siguen siendo registrados en alguno de los

beneficios a los que pueden acceder o ya están recibiendo las tarjetas en las que se

les ministrará el apoyo, igual que a las personas con discapacidad, a los jóvenes

construyendo el futuro, a los estudiantes con beca Benito Juárez y a la gente del

campo que recibe sus apoyos del programa Sembrando Vida.

De esta forma, se pretende “garantizar los apoyos directos de los Programas de

Bienestar de manera segura, eficiente y sin comisiones para apoyar a la población

más vulnerable, así como fortalecer la economía familiar y regional”.