Suspende Morena consejos estatales por falta de resultados en distritales

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena suspendió los consejos estatales programados para el 13 y 14 de agosto, debido a que todavía no están listos los listados de consejeros distritales, por lo que estos consejos serán pospuestos, aunque no se dieron a conocer nuevas fechas.

En un documento dado a conocer ayer, los dirigentes morenistas explicaron que los resultados de las asambleas distritales deben publicarse con por lo menos 48 horas de anticipación y al no haber sido así, se informará cuando se realizarán.

Aunque ayer era la fecha límite para dar los resultados de las asambleas distritales, el cúmulo de irregularidades que se presentaron en la jornada del 30 y 31 de julio, las denuncias de violencia, compra de votos, fraude y fraude hicieron que el proceso se atrase.

Los órganos internos han recibido al menos 400 impugnaciones de parte de militantes, muchos de los cuales amenazan con llevar el conflicto a instancias externas.

“La Comisión Nacional de Elecciones hará las publicaciones correspondientes con la oportunidad debida para la posterior celebración de los Congresos Estatales”, señaló Morena en un breve comunicado.