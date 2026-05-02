El “Guerrero León” hizo valer la localía en la Arena México y destronó al nipón Kushida en una noche de alarido

Con un horario extraordinario para un viernes espectacular, pero necesario para disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. La Arena México registró una entrada entusiasta que el propio talento extranjero calificó de “ensordecedora” por el nivel de emociones recibidas.

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La lucha estela involucrada una revancha cantada y la justicia deportiva llegó para Templario. El tlaxcalteca recuperó el Campeonato Mundial Medio de MLW ante el japonés Kushida, quien se había convertido en su verdugo en suelo estadounidense. Esta vez, en casa y ante su gente, el triunfo del “Guerrero León” tuvo un sabor especial.

La lona se encendió cuando Templario respondió a las artimañas de la facción nipona con un abanico de castigos que neutralizó al campeón. En el momento más crítico, el mexicano sacó la casta y logró la cuenta de tres que lo devuelve al trono.

“Quiero picar piedra y hacer historia”

Tras la batalla, Templario —quien recientemente platicó en exclusiva con Ovaciones sobre su hambre de éxito— reafirmó sus objetivos internacionales:

“Hoy no podía perder. Estoy en recuperación, hay objetivos y los quiero preparar poco a poco. Con Kushida es muy difícil. NJPW, que me escuche: quiero hacer historia, picar piedra y hacer más grande mi nombre. También reto a Bandido por ese campeonato de ROH”, sentenció el monarca.

La victoria de Templario no solo recupera un cetro para el bando mexicano, sino que lo posiciona como la carta fuerte del CMLL para las próximas colaboraciones con New Japan Pro-Wrestling. El “León” ya tiene el oro; ahora va por el mundo.

Resultados: Cartelera CMLL Vs. MLW

La jornada internacional culminó con estos resultados