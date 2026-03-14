Tiempo de Mujeres CDMX: ciclo de cine gratuito con cuatro películas sobre resistencia femenina en marzo y abril 2026

La Secretaría de Cultura de la CDMX presenta el ciclo gratuito “Tiempo de Mujeres: El camino propio”, con cuatro películas sobre resistencia y activismo femenino en marzo y abril 2026.

El cine como territorio de lucha. Esa es la apuesta del ciclo “Tiempo de Mujeres: El camino propio”, una iniciativa gratuita impulsada por el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINECDMX) con el respaldo de la Secretaría de Cultura capitalina. A lo largo de marzo y abril de 2026, cuatro películas recorrerán los barrios, plazas y foros culturales de la ciudad para colocar en el centro algo que pocas veces ocupa ese lugar: las voces, los cuerpos y las historias de las mujeres.



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Un recorrido entre la memoria y el presente

El programa no es una simple selección de títulos. Cada cinta fue elegida por su capacidad de dialogar con momentos históricos y contextos sociales concretos, revelando cómo las batallas colectivas e individuales se inscriben en una misma búsqueda: la dignidad, la autonomía y el reconocimiento. Documental y ficción se alternan para ofrecer un panorama amplio de experiencias femeninas que no son homogéneas, pero comparten la resistencia como denominador común.

Las proyecciones tendrán lugar en espacios tan diversos como las Fábricas de Artes y Oficios (FAROS), los centros UTOPÍAS, cineclubs, centros culturales, deportivos y plazas públicas, garantizando que el acceso sea real y no solo enunciado.

Las cuatro películas del ciclo

Rebeladas (Andrea Gautier Sánchez, México, 2023, 82 min.) abre el ciclo con una mirada al Colectivo Cine Mujer, un grupo de pioneras que utilizó la imagen cinematográfica como herramienta política para denunciar las desigualdades de género. El documental confronta su memoria con el presente, evidenciando tanto los avances logrados como las deudas históricas que persisten. Sus funciones arrancan el 13 de marzo a las 16 horas en el Centro Cultural La Pirámide, el Cineclub Tezontli (UTOPÍA Tezontli) y la Utopía Ixtapalcalli.

La Femenil, la lucha no acaba (Orlando Jiménez Ruiz, México, 2025, 89 min.) traslada la mirada al cuadrilátero para demostrar que la resistencia también se libra desde el deporte. La película retrata los obstáculos que enfrentan las luchadoras profesionales dentro y fuera del ring, reivindicando el lugar de una disciplina históricamente marginada. Se proyectará el 13 de marzo a las 16 horas en el Cineclub Tezontli, el 20 de marzo a las 17 horas en el Cineclub Xochicalli de la FARO Azcapotzalco y el 27 de marzo a las 17 horas en el Cineclub Contrapunto de la FARO Miacatlán.

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Marta (Irma Saucedo, México, 2024, 70 min.) es el retrato íntimo y político de una activista invidente que vive con su madre en Puerto Rico y conserva viva su memoria de lucha desde Chicago, donde participó en el movimiento independentista. La cinta recorre dos países y dos generaciones de mujeres que se cuidan y acompañan en lo cotidiano. Tendrá función el 19 de marzo a las 16 horas en Granada Semillero de Arte y el 20 de marzo a las 16 horas en la Utopía Ixtapalcalli.

Alba (Ana Cristina Barragán, México/Ecuador/Grecia, 2016, 94 min.) cierra la selección con una historia de ficción protagonizada por una niña de once años que, tras la hospitalización de su madre, debe vivir con su padre, a quien no veía desde los tres años. La convivencia difícil sirve de marco para explorar temas como el bullying, la adolescencia y la identidad. Sus proyecciones se distribuyen entre el 13 de marzo en el BARCO UTOPÍA (14 horas) y la FARO Miacatlán (15 horas); el 20 de marzo en el Ágora, Galería del Pueblo; el 25 de marzo en el Centro Cultural José Martí; y el 26 de abril en la UTOPÍA Tecoloxtitlán.

Todas las proyecciones son de entrada libre y gratuita.