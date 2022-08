Transporte de crudo dispara costo de gasolina

Pega a México la crisis en Ucrania

Los importadores deben enfrentar las tarifas de la ruta marítima más transitada de América del Norte

HOUSTON/CIUDAD DE MÉXICO.- Los altos precios mundiales del transporte de crudo están elevando los costos de los combustibles en México, pues los importadores deben enfrentar las tarifas de la ruta marítima más transitada de América del Norte, de más del doble de los niveles vistos en los últimos años.

La reorganización de los flujos mundiales de petróleo tras la invasión de Rusia a Ucrania y los altos precios del combustible marítimo han aumentado los costos de transporte para la mayoría de los envíos de combustible, dijeron comercializadores y transportistas.

En las rutas a México, los costos adicionales han añadido volatilidad de precios a un mercado de fletes que, por lo demás, es estable, según datos de Refinitiv Eikon.

Las tarifas son el último golpe para la petrolera estatal Pemex, que controla la mayor parte de las importaciones de combustible que luego se venden a precios minoristas subsidiados.

También están afectando a los importadores privados que traen cargamentos de Estados Unidos y de otros lugares, muchos de los cuales se quejan de un terreno de juego desigual.

México es el mayor importador latinoamericano de combustible y el cuarto comprador mundial de gasolina. Más de media docena de tanqueros cargados cruzan el Golfo de México cada día.

Las tarifas de los tanqueros que llevan productos refinados estadounidenses a Pajaritos -principal puerto mexicano de entrada de combustible importado- alcanzaron los 39.16 dólares por tonelada el 1 de agosto. Entre 2017 y el primer trimestre del 2022, nunca superaron los 18 dólares por tonelada.

Otras rutas muy frecuentadas, como Oriente Medio-Europa y Singapur-China, también registran una gran volatilidad desde marzo, según datos de Eikon. Pero esas tasas no han superado los picos de 2020, cuando la alta demanda de almacenamiento flotante dejó al mercado con pocos barcos cisterna disponibles. Los importadores de México tienen opciones limitadas para reducir sus facturas.

“Estamos pagando 50,000 dólares al día por los tanqueros que vienen de la Costa del Golfo de Estados Unidos”, dijo un transportista con sede en México. “Los puertos mexicanos no admiten buques más grandes, lo que reduciría costos, el almacenamiento es limitado y competimos con los contratos a tanto alzado de Pemex”, añadió. En un contrato a tanto alzado, un tanquero se fleta para un viaje de ida, independientemente del tamaño de la carga. No se pagan tasas por demoras en la entrega, pero los gastos de carga y descarga recaen sobre el fletador. Pemex no respondió a una solicitud de comentarios.

VIEJOS Y NUEVOS PROBLEMAS

Las exportaciones de combustible desde Estados Unidos a México aumentaron ligeramente en los cinco primeros meses del año, hasta 1.2 millones de barriles por día (bpd), frente a los 1.12 millones de bpd del mismo periodo del 2021, como reflejo de la recuperación de la demanda tras el COVID 19 y la insuficiente producción nacional.