Urgen expertos a incluir redes sociales en reforma electoral

PATRICIA RAMÍREZ

Foto:

Roberto Ruz Sahrur, fundador de la organización educativa Responsabilidad Digital y consejero electoral para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, dijo que en la reforma electoral que se analiza en la Cámara de Diputados no están contemplados el uso de internet y las redes sociales. “En el modelo de comunicación política sí hay algunos temas que se están tocando, pero en cuestión de redes y nuevas tecnologías no hay ni una sola mención y sería muy interesante que existiera”, señaló en el marco del parlamento abierto sobre el tema.

Explicó que durante la veda electoral ganan mucho protagonismo las noticias falsas. “Nosotros, en el Instituto de Yucatán, sacamos una campaña contra la desinformación y lo que le pedíamos a la ciudadanía es informarse, explicamos cómo las redes sociales y la desinformación te puede llevar a no votar o votar por un candidato o candidata que no desees”, dijo.

Consideró que el INE, además de campañas de educación digital, tiene que sentarse a la mesa con empresas que manejan redes como Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, entre otras, para ver el tema de la polarización. “El algoritmo te da lo que te gusta y si ya detectó que te gusta lo que hace cierto personaje te llenará de información y si no te gusta, te va a esconder todas las noticias sobre ello”, acotó.

Asimismo, manifestó que debe haber negociaciones para que al menos durante periodos de campañas políticas, se garantice que las redes sociales muestren propuestas e información de todas las candidatas y candidatos; de lo contrario, no va a poder contrarrestar el sesgo que generan los algoritmos.

A su vez, Gabriel Sosa Plata, defensor de las Audiencias de Canal 22, expuso que anteriormente se ponía atención hacia el candidato oficial, por lo que había una inequidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación y acotó que todo eso se demostró a partir de los monitoreos, dado que la mayor parte de las estaciones de radio y tv se volcaban hacia el PRI.

Comentó que debería existir una especie de Ombudsman en el INE para que estuviese al tanto de que los spots de los partidos políticos no violenten derechos humanos, porque en ellos se ha visto sexismo, discriminación e inequidad.

“Había una práctica que todos sabemos y que sigue existiendo, donde había dinero en la industria, medios de comunicación, periodistas, entrevistas pagadas, hechos que ha sido muy difícil para la autoridad electoral resolver; por eso, ellos emiten un proyecto de multa, sanción y se va a los tribunales, y ahí desgasta a las instituciones; eso sí hace falta aterrizar”, agregó.

Manifestó que los spots que realizan la mayoría de los partidos políticos son muy poco creativos y en lugar de incentivar al electorado a involucrarse en la política, lo que hacen es desincentivar. Planteó que se debe continuar trabajando con los noticiarios de la radio y la televisión, así como fijar un tope en los gastos en las redes sociales y que se realicen observatorios ciudadanos.

José Antonio García Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, consideró que “debe haber una reforma de fondo en materia de comunicación política, por lo que sí tiene que haber una reforma electoral”.

Lo positivo, dijo, es la propuesta para bajar los costos de las jornadas electorales. “No se pueden sacrificar facultades del Instituto Nacional Electoral, las cuales deben prevalecer por sobre todos los partidos políticos y candidatos para que pueda controlarlos; saber de dónde viene y asignar el gasto”.

En materia de comunicación política-electoral, pidió eliminar la veda, al estimar que no tiene razón de ser y atenta contra las actividades de los funcionarios públicos, cuya obligación es informar a los ciudadanos sobre lo que hacen o dejan de realizar.